– Alle begynner å like indeksforvaltningen til Oljefondet, sier Arne Fredly.

Investoren har gjort seg søkkrik - særlig på å delta i flere tusen emisjoner etter at han ga seg som høytlønnet aksjemegler i ABG Sundal Collier. Men de seneste ti årene mener han det er blitt mye vanskeligere å slå børsindeksen.

– Det som har skjedd er at noen få aksjer tar hele avkastningen. Se på S&P 500-indeksen - hvis du ikke har de ti beste aksjene i indeksen så har du ikke en sjanse til å slå indeksen.

Jeg tror ikke Ole Andreas Halvorsen tror på aksjene han investerer i Arne Fredly

– Før var det lett å slå børsindeksen. Sånn frem til 2010. Etter det er det blitt vanskelig for noen aksjer går så vanvittig mye.

– Bare retail som bestemmer

– Det man burde gjøre, er å ta ferie, og putte pengene i indeksfond. Det er ikke en fleip, understreker Fredly.

Han trekker frem hvordan enkelte aksjer har steget svært mye i verdi - så mye at selv ikke investorene som er med på oppgangen tror prisingen er riktig.

Nå har du fått et aksjemarked som tilpasser seg det markedet vil ha mer enn å se på kontantstrømmene Arne Fredly

– Ole Andreas Halvorsen drev med verdiaksjer for fem år siden, men han så samtidig at det skjedde noe med Facebook og Amazon. Det var ikke nødvendigvis slik at han trodde på disse aksjene selv, men det var disse aksjene markedet ville ha.

– Jeg tror ikke Ole Andreas Halvorsen tror på aksjene han investerer i. Tror du han tror Amazon er billig? Han har skjønt at han må ha aksjen. Før var det store institusjoner som bestemte prisingen. Det er det ikke lenger. Nå er det bare retail som bestemmer.

Vil ha ti aksjer

Fredly mener evnen til å lese markedet er blitt like viktige som å analyse hva selskapene kommer til å tjene.

– Nå har du fått et aksjemarked som, rett eller galt, tilpasser seg det markedet vil ha mer enn å se på de rene kontantstrømmene, sier Fredly.

Fredlys tro på indeksforvaltning gjør likevel ikke at han forsøker å bygge en stor og bred portefølje. Snarere tvert imot.

– I gamle dager kunne jeg ha 80-90 investeringer, men det er bare tull. Det riktige er å ha ti aksjer, men det klarer du aldri, så 10-15 aksjer blir riktig. Da mener jeg ti store investeringer.

Hvis man tror på ESG så kan man heller kjøpe karbon direkte, altså råvaren Arne Fredly

Heller bank enn Pareto-prosjekter

Fredly sier han rir på oppgangen i aksjemarkedet, men han har også hatt forkjærlighet for sikre investeringer som bankaksjer. Han viser til at Pareto-gründer Svein Støle heller velger å investere i grunnfondsbevis fremfor å investere i Paretos investeringsprosjekter.

Fredly har utmerket seg gjennom sin satsing på bankaksjer, Hunter og børsnoteringer, men ikke som den mest fremoverlente ESG-investoren.

– Hvis man tror på ESG så kan man heller kjøpe karbon direkte, altså råvaren. Aker sier det skal koste 100 euro på tonn å fange karbon, men det koster 28 euro å kjøpe råvaren langt frem i tid. Tenk på det, sier Fredly.

– Jeg var uheldig

De fleste vil konkludere med at Fredly har lyktes relativt godt, men er åpen på at han har gått glipp av verdistigningen i eiendom selv om han eier noen få bygårder pluss privat eiendom.

– Jeg var uheldig. Jeg kjøpte min første bygård i Wessels gate 6 i 1993 etter bankkrisen. Da hadde jeg en kompanjong, men vi kom ikke videre. Jeg har en liten eiendomsportefølje - noen bygårder i tillegg til privat eiendom. Flere av oss har misset eiendom. Bygården jeg kjøpte i 1993 har siden gått 30-gangeren.

Fredly har i større grad investert i biler - både eldre biler og biler for fremtidig levering, der plassen først i køen har gitt ham en verdi.

– Bilmarkedet skulle fått en smell under corona. Man skulle tro det ville ha kollapset. Men både biler og kunst har gått videre. Når grønne aksjer roer seg vil folk putte penger et annet sted. Man skal ikke se bort fra at det blir kunst. Selv har jeg har roet litt ned når det gjelder biler, sier Fredly.