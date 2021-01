«Nå bør man finne seg aksjefond, og aksjeforvaltere, som får en til å sove godt om natten», sa DNB-forvalter Ole Jakob Wold til Finansavisen 11. mars, uvitende om hva som ventet.

For allerede dagen etter kollapset hovedindeksen på Oslo Børs 8,8 prosent mens verdensindeksen, MSCI World, falt brutale 9,4 prosent.

Og fallene kom med et høyere volum enn vanlig.

Investorer forsto ikke bæret, og forvaltere verden over satt fullstendig «sjakk matt».

Børsuroen i de påfølgende dagene var for Wold til «å ta og føle på», men i motsetning til en rekke forvaltere hadde han kompliserte og tunge verktøy i ryggen: Store, selvlagde og automatiserte dataprogrammer.

– Fondet skal skape meravkastning gjennom systematisk, eller kvantitativ analyse, av aksjemarkedene, sier Wold.

– Og i 2020 leverte fondet en avkastning på 23,3 prosent, 10 prosentpoeng mer enn referanseindeks.

DNB Global Lavkarbons referanseindeks MSCI World har i år steget 11,5 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs kan vise til en oppgang på knappe 5 prosent i 2020.

– Det ble en «perfect storm».

– Det var under finanskrisen

Verktøyet i Wolds datamaskiner har input og regnskapstall fra mer enn 40.000 selskaper i over 40 forskjellige markeder, og betegnelsen «kvanteanalyse» er i utgangspunktet såpass komplisert at de færreste egentlig forstår hva det går ut på.

Men etter 25 år med den samme investeringsstilen har Wold opparbeidet en enorm erfaring, og er trolig en av de i verden med lengst fartstid med denne typen analyser.

Og for å finne et sammenlignbart år da han slo referanseindeksen like langt ned i støvlene, rådet det også meget spesielle omstendigheter.

– Det var under finanskrisen i 2008, sier han, og fortsetter:

– Mye tyder på at strategien vår er spesielt solid gjennom vanskelige og urolige markeder.

Inntjening viktigst

Ved å kjøre kontinuerlige analyser av måltall som gjeldsgrad, risiko, størrelse, vekst, pris/bok, kan en kvanteforvalter overvåke markedets preferanser fra dag til dag, helt objektivt.

– I dette gullåret førte det til at vi lå undervektet i risiko ved inngangen til året.

– Utover andre kvartal viste analysene at risikoappetitten økte, og vi ligger derfor med litt mer eksponering mot risiko enn referanseindeksen nå.

Frem til høsten hadde fondet få verdiselskaper i porteføljen, men siden da har det omtrent hatt samme eksponering mot verdiselskaper som MSCI World.

– Det vi har tjent mest på i år, er at markedsaktørene gjennom hele året har fokusert på selskaper med god inntjening.

– Og det er ikke smart?

– Det høres jo ut som en god idé for alle tider, men sånn er det ikke.

– Gjennom lange perioder kan markedet favorisere selskaper som bare ser «billige» ut, eller som forventes å få sterk inntjeningsvekst de neste årene, sier Wold.

– Når markedet i år ikke har fokusert på verdiaksjer, kan man tolke det som om at det ikke har vært så viktig at selskaper ser «billige ut», men at det er viktigere at de har solid inntjening.

Formel 1 i aksjefond

I den globale oversikten hos Morningstar står DNB Global Lavkarbon på 25. plass av 743 fond, i det som trolig kan betegnes som F1-klassen av aksjefond.

Ikke fordi det er de mest sexy fondene, men fordi absolutt alle globale forvaltere av noe størrelse forsøker å gjøre det skarpt sammenlignet med verdensindeksen, MSCI World.

– Det er jo litt kult, for det er litt epler og pærer i den kategorien.

– Er du selv i feil kategori?

– Nei, men flere bruker MSCI World All Countries, og den inkluderer emerging markets.

Wold fortsetter:

– Og den hinter om at det slett ikke var så mange som greide å manøvrere i coronaåret.