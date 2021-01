Goldman Sachs er fortsatt størst

Goldman Sachs troner fortsatt øverst på M&A, og for det fjerde året på rad har finansgiganten toppet listen, ifølge Bloombergs data. Det var også det eneste selskapet som har mer enn 30 prosent markedsandel.

«Etterspørselen ble større da vi var på vei ut av pandemien. Vi føler at aktivitetsnivået mot 2021 vil være ganske sterkt», sa Stephan Feldgoise i Goldman Sachs for kort tid tilbake.

Selskapet bidro på mer enn 400 avtaler, og omtrent en tredel involverte andre selskaper som Morgan Stanley og JPMorgan.

«Jeg forventer at det vil være mer M&A på tvers av grensene i løpet av de neste 12 til 18 månedene. Når vi snakker med teamene våre i Europa og Asia, bruker vi de globale teamene til å vinne disse globale mandatene. I teknologi, for eksempel i Asia, vil alle høre fra Silicon Valley-bankfolkene», sa MacDonald fra Bank of America