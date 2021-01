– Tysk blogger bestemmer kursene på Oslo Børs

Hva er likheten mellom NEL, Agilyx, Hexagon Purus, Quantafuel, HydrogenPro, Teco 2030 og Everfuel?

En tysk blogger har tatt seg betalt for å skrive positive analyser om selskapene, ifølge Arne Fredly.

– Jeg kan garantere at hvis ikke han hadde skrevet analyser på disse selskapene ville aksjekursene vært 80 prosent lavere.

– Det er en tysk blogger som styrer det norske aksjemarkedet fordi han har så mange følgere. To av aksjene var de som falt mest dagen etter at de ble børsnotert, sier Fredly.

– Ingen kjøper negativ analyse

Finansavisen har tidligere omtalt at Thin Film Electronics, med et kobbel kjendisinvestorer på eiersiden har betalt analyseselskapet Edison 600.000 kroner for å skrive en analyse av selskapets aksje. Analysen er ikke uventet positiv.

– Dette er nytt i Sverige der man kan kjøpe slike analyser. Du kan si at det er ikke alltid troverdig med alle analysene fra meglerhusene heller, men når man kjøper en analyse så er det ingen som kjøper en analyse som er negativ, sier Fredly.

NAV-penger og forbrukslån

Ikke bare er det tyske bloggere som styrer aksjekursene, men ifølge Fredly styres de også av penger fra NAV.

– Jeg vet om flere som spekulerer i aksjer med NAV-penger og forbrukslån i aksjer. Så det vil komme en regning til slutt. Det kommer en kollaps før eller senere.

– Det er et rart trekk at folk ikke vil ha ti prosents direkteavkastning. De putter inn 20.000 til 50.000 kroner, og orker ikke ti prosent i året.