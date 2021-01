Arne Fredly var vellykket aksjemegleren som svært suksessrik investor. Lenge så det ut som at han skulle bli en enda bedre tankreder gjennom Hunter Group.

Det startet med at han kjøpte børsskallet etter Badger Exploration, hindret selskapet fra å bli et industriselskap i regi av Ståle Kyllingstad, og la våren 2018 inn sine egne byggekontrakter på fire supertankere samt opsjon på ytterligere tre.

Aksjen gikk umiddelbart fra 2 kroner til 3,50 før den sent i 2019 skjøt til himmels mot 6 kroner inn i 2020. Så kom corona, og Hunter er tilbake på 3,50 mens børsen er i all time high.

De «rapper» pengene og de tar managementhonorarer Arne Fredly

– Ren svindel

– I utgangspunktet mener jeg at det å være aksjeinvestor i shipping har vært en trist historie. Det er mest fordi 60 til 80 prosent av de børsnoterte shippingselskapene er ren svindel, sier Fredly i podcast med Finansavisen.

– Man må finne de aksjene som ikke gjør det.

Han mener Hunter Group skiller seg ved at Fredly ikke belaster selskapet for honorarer - ei heller da han la over byggekontraktene.

– Her var det lavt prisede skip og en event i form av utslippskravene i form av IMO-reglene. Jeg fikk rett på det. Så kom corona. Men vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre, sier Fredly som likevel må tåle å se at investorene som har kjøpt aksjer de seneste 20 månedene ikke har tjent penger, mens de som kjøpte i andre halvår 2019 har tapt tildels stort.

– Ikke noe poeng

– Jeg var helt sikker på at det ville gå greit. Skipsprisene var så lave og det var en event som kom i form av IMO. Shipping er en industri med lav lønnsomhet som det ikke er noe poeng å være i. Kjøper du dyrt, går det galt. Men kjøper du billig, går det bra, sier Fredly.

– Vi betalte 85 millioner dollar for VLCC'ene. Vi regnet på det, og fant at de som historisk hadde kjøpt under 115 millioner dollar hadde fått en avkastning fra null og oppover. Vi har tjent penger i hvert kvartal - også i byggeperioden gjennom renter og at vi bygget for andre i tillegg til å ha lave kostnader, sier Fredly.

Han har valgt å selge to av skipene for å dele ut pengene til aksjonærene, og har fem igjen.

– Har vært i dass

– Hadde det kun vært mine private skip hadde jeg stått gjennom stormen. Det har vært dårlig i høst, men vi dekket oss ut mars med pene overskudd hele veien. Totalt har vi tjent én milliard, og det er fortsatt oppside igjen.

– Det jeg har lært i aksjemarkedet er at uten marketing. du får ingen betaling for lave kostnader. Markedet bryr seg ikke. Vi får fortsatt lav prising på aksjen, men investorene kan være sikre på at de blir tatt vare på. I et dårlig marked vil nye skip få bedre utnyttelse.

– Ratene har vært i dass. Jeg har lært at man ikke skal være i shipping, men vi taper ihvertfall ikke penger. Vi tjente 200 millioner i tredje kvartal. Nå er 30.000 dollar dagen, og da tjener vi til en P/E på 8-9-10. Det er ikke fantastisk, men aksjen er priset lavt, og det er ikke noen fare å investere i oss, og vi deler ut 600 millioner, sier Fredly.