– Interessen er enorm

Blant aksjeinvestorer er det få ting som er mer hot enn teknologi og SaaS (programvare som en tjeneste), og det har vært et rush av børsnoteringer på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) i høst.

IT-sektoren på Oslo Børs utgjør nå rundt 10 prosent av den totale markedsverdien. Men det er ikke bare i aksjemarkedet det er full fart – når har obligasjonsinvestorene fått øyne opp for teknologi.

– Investorinteressen har vært enorm, spesielt siden vi kommer fra en verden med mye olje og oljeservice, som ikke har gått så bra. Nå får investorene mulighet til å diversifisere seg mot en kredittklasse som har mange attraktive karakteristikker med tanke på nedsidebeskyttelse, sier investment banking-partner Eivind Kjær Thorsen i ABG Sundal Collier.

Det var faktisk disse dealene som hadde størst overtegning blant obligasjonsinvestorene i fjor Eivind Kjær Thorsen, ABG Sundal Collier

Kraftig overtegning

Ifølge tall Stamdata hentet fem softwareselskaper rundt 5,7 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet i fjor. I 2013 og 2014 utgjorde oljeservice rundt halvparten av totale utstedelser i det norske høyrentemarkedet, mens IT-selskaper utgjorde rundt 1 prosent.

I fjor sto IT/teknologi for rundt 10 prosent av volumene, og ble den tredje mest aktive sektoren etter eiendom og shipping.

ABG Sundal Collier har vært rådgivere for Mercell, Link Mobility og SuperOffice.

– Det var faktisk disse dealene som hadde størst overtegning blant obligasjonsinvestorene i fjor, sier Kjær Thorsen.

OVERTEGNING: Partner Eivind Kjær Thorsen i ABG Sundal Collier melder om enorm interesse for tech-obligasjoner. Foto: Privat

Lav rente

Softwareselskapene har ofte få eiendeler på balansen bortsett fra egenutviklet teknologi og goodwill fra eventuelle oppkjøp. Det gjør at de tradisjonelle bankene ofte er skeptiske til å låne ut mye penger.

– Obligasjonsinvestorene har kommet mye lenger og fokuserer på forretningsmodellen, kundemassen og veksten i de årlige gjentagende inntektene. Investorene velger å se gjennom de historiske regnskapstallene, sier ledende partner Peter Straume i ABG Sundal Collier.

Ifølge ham kan softwareselskapene grovt sett sammenlignes med eiendomsselskaper, som mottar leieinntekter løpende.

For softwareselskapenes del handler forretningsmodellen gjerne om å levere programvare i skyen på abonnementsbasis, hvilket gir en løpende kontantstrøm og høy gjeldsbetjeningsevne.

– Softwareselskapene må ofte betale mellom 3 og 6 prosent rente i obligasjonsmarkedet, noe som er relativt lavt sammenlignet med avkastningskravet til egenkapitalinvestorene. Siden det ofte er snakk om selskaper med høy vekst og prising, ligger avkastningskravet til egenkapitalen ofte mellom 20 og 25 prosent, sier Straume.

Høyt aktivitetsnivå

Kjær Thorsen trekker frem at nesten samtlige norske og nordiske obligasjonsforvaltere er aktive i sektoren, med blant andre Pareto Høyrente, DNB Asset Management, Carnegie og Folketrygdfondet.

– Jeg tror at rotasjonen inn mot IT-sektoren vil fortsette, og over tid må obligasjonsinvestorene være der egenkapitalinvestorene er. De har sett trendene i aksjemarkedet og hvordan prisingen har økt. For obligasjonsinvestorene er det definitivt en fordel med høy prising av egenkapitalen, hvilket gir en buffer, sier han.

– Hvordan tror dere utviklingen vil bli i 2021?



– Interessen for software og teknologi er enorm, og den trenden tror jeg vil forsterkes. Høyrentefondene har mye kapital og ønsker eksponering i sektoren. Mange av dealene ABG Sundal Collier skal gjøre vil være innen IT, men man vil også se høy aktivitet innen havbruk og fornybar energi, sier Straume.