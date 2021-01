Dette må du vite før årets første handelsdag

Av førhandelen til IG Trading går det mot svak oppgang på 0,21 prosent fra start. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Brent-oljen er mandag morgen opp 2,44 prosent til 52,96 dollar. WTI-oljen er opp 2,55 prosent til 49,50 dollar.

Til sammenligning avsluttet oljeprisen året på rundt 51,70 dollar. Prisene avsluttet dermed 2020 rundt 20 prosent under gjennomsnittet i 2019.

Mohammad Barkindo, generalsekretær i Opec, uttalte søndag at mens etterspørselen etter råolje ventes å øke med 5,9 millioner fat pr. dag til 95,9 millioner fat pr. dag i år, så ser kartellet flere risikofaktorer for etterspørselen i første halvdel av 2021.

Fokuset i oljemarkedene er mandag rettet mot Opec+-ministrenes møte for å diskutere produksjonsnivåene for februar.

«Vi tror Opec kommer til å droppe ytterligere produksjonsøkninger i februar siden antall smittetilfeller fortsetter å øke og vaksineutrullingen går tregere enn ventet», uttaler analytikere fra Energy Aspects og RBC Capital til Reuters.

Asia

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene. De toneangivende børsene i Kina stiger til tross for skuffende industritall.

I Japan synker Nikkei 0,68 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,56 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,05 prosent, og CSI 300 er opp 1,26 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,73 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen frem 2,45 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,47 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,22 prosent.

Wall Street

Det ble en pangavslutning på Wall Street i 2020 og alle de tre toneangivende indeksene endte i grønt. På den industritunge indeksen Dow Jones avsluttet hele 25 av 30 selskaper året med oppgang.

Fasiten for 2020 ble med det at Nasdaq steg 43,6 prosent i 2020, S&P 500 økte med 16,3 prosent og Dow Jones steg 7,3 prosent totalt for året.

På tampen av fjoråret tikket det også inn positive arbeidsledighetstall. Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) gikk ned med 19.000 til 787.000 i uken som endte 26. desember, viste nye tall nyttårsaften. Det var på forhånd ventet at antallet ville stige til 828.000.

I tillegg falt antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd med 103.000 personer, til 5,22 millioner.

Mandag ettermiddag tikker det inn endelig PMI-tall for industrien i USA, samt tall for byggeproduksjonen i november.

Hovedindeksen

På årets siste handelsdag stengte Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,38 prosent til 973,97, og avsluttet dermed 2020 i positivt territorium, opp 4,56 prosent.

Av selskapsspesifikke hendelser mandag har Selvaag Bolig levert deres beste fjerdekvartal noen gang og solgte boliger for nærmere 1,2 milliarder i fjorårets siste kvartal. Teco 2030 har ansatt ny leder for spesielle prosjekter og Kevin Barber, adm. direktør i Thin Film, har sendt en skriftlig instruks til styret om å utstede i overkant av 0,9 millioner warranter, som skal konverteres til nye aksjer.

Hendelser senere i dag er blant annet at SoftOx skal holde en ekstraordinær generalforsamling klokken 11.00 og at det kommer PMI-tall for industrien 09.00.

Dette skjer i dag - mandag

Generalforsamlinger:

- SOFTX (ekstra) (kl 11.00)

Makro:

- Japan: Caixin PMI-industri desember 1.30

- India: PMI-industri desember 6.00

- Norge: PMI-industri desember 9.00

- Spania: PMI-industri desember 9.15

- Italia: PMI-industri desember 9.45

- Frankrike: PMI-industri endelig desember 9.50

- Tyskland: PMI-industri endelig desember 9.55

- EMU: PMI-industri endelig desember 10.00

- Storbritannia: PMI-industri endelig desember 10.30

- USA: PMI-industri endelig desember 15.15

- USA: byggeproduksjon november 16.00