Analysesjef: – Flere triggere kan løfte aksjemarkedet

2020 ble et bra år for aksjer, hvor vekst-, teknologi- og «grønne» aksjer bidro sterkt til børsoppgangen.

– Jeg er mest overrasket over at makrotallene er så sterke. Nøkkelen for 2021 er at vi greier å få en kontinuerlig bedring i sysselsettingen verden over. Det vil løfte aksjemarkedet videre. Det ser greit ut inn i 2021, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

Børsoppgang

På årets første børsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Mandag formiddag står hovedindeksen i 979,03 poeng, opp 0,5 prosent.

Slyngstadli mener sentimentet er mer balansert. Aksjer er dyre, men naturligvis betydelig rimeligere på 2021-estimat enn 2020-estimat. Han er godt fornøyd med at en Brexit-avtale har kommet på plass og at stimulansepakken i USA er blitt signert av Trump. Det gir kjøpekraft og fjerner usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen til bedrifter og husholdninger.

Makrotallene er fortsatt overraskende gode, spesielt i Europa. Samtidig advarer analysesjefen om at ytterligere nedstengninger før vaksinasjonsprogrammene begynner å hjelpe kan gi svakere tall i første kvartal.

Optimisme

«Råvareprisene er sterke, og selv om optimismen rundt aksjemarkedet inn i 2021 fortsatt synes å dreie seg om teknologiaksjer og miljøaksjer, kan vi også se at mange aksjer fra mer sykliske industrier opplever løft i inntjeningen i 2021», skriver Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Analysesjefen minner om at listen over aksjer i Norge med «fundamentalt momentum» – positive inntjeningsrevisjoner, salgsvekst, oppgraderinger, innsidekjøp – i stor grad domineres av «stay at home»-aksjene, som har vært litt upopulære på børsen det siste kvartalet.