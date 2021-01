Slik kan man verdsette bitcoin

Det finnes knapt noe som er mer elsket og hatet enn bitcoin. Fra mange hold hevdes det at bitcoin er det nye digitale gullet, mens andre mener det bare er luft.

– Hvordan kan man verdsette bitcoin?



– Du må bruke scenario-analyser. Verdien ligger i den felles enigheten ulike aktører har om at den har verdi. Når institusjonelle investorer sier at de skal allokere en andel av sine penger til bitcoin kan man gjøre følgende regneøvelse: Hvor mange av disse fondene tror man kommer til å ta en posisjon i bitcoin og hvor stor tror man posisjonen vil bli, sier Torbjørn Bull Jenssen i mandagens sending av økonominyhetene.

Kryptoeksperten trekker frem at man har tall på hvor mye penger det er under forvaltning globalt.

– Da kan man gjøre regneøvelser og stille seg følgende spørsmål. Hva hvis de allokerer 5 prosent. Hvilken verdi må bitcoin ha for å å tilfredsstille investoretterspørselen. Siden det kun eksisterer 21 millioner bitcoins kan man regne ut hvilken pris bitcoin må ha, sier Bull Jenssen.

Sammenligner med gull

En annen metode for å verdsette bitcoin er å se på markedsverdien av gull, som i skrivende stund er på rundt 10.000 milliarder dollar. Bitcoins markedsverdi er til sammenligning på 592 milliarder dollar.

– Hvis man tror bitcoin kan innta rollen som et digitalt gull, så kan man gjøre seg opp en mening om hvor store verdier kryptovalutaen vil spise opp av det tradisjonelle gullmarkedet, sier han.

– Har du gjort noen slike regneøvelser selv?

– Ja, det er har jeg gjort. Jeg står fortsatt for det jeg har ment lenge og det er at utfallet er binært. Enten skal vi mye lengre opp eller ned til et område nært null, sier han.

Enten skal vi mye lengre opp eller ned til et område nært null Torbjørn Bull Jensen, Arcane Crypto

Økt aksept

I fjor ga bitcoin en avkastning på over 300 prosent, og i skrivende stund koster en bitcoin 31.371 dollar.

– Den viktigste driveren har vært økningen i antallet institusjonelle investorer. I kjølvannet av coronakrisen har myndigheter satt i gang seddelpressen for å stimulere til aktivitet i økonomien, samtidig som man har holdt på bremsen med restriksjoner. Det har gjort at mange frykter inflasjon, som igjen gjør at investorene ser etter inflasjons-hedger. Tradisjonelt har det vært gull, men et narrativ i 2020 er at også bitcoin kan ta den rollen, sier Bull Jenssen.

Han trekker også frem at en rekke kjente forvaltere som Paul Tudor Jones og Stanley Druckenmiller har gått inn med midler i bitcoin, samt at PayPal og Fidelity har akseptert bitcoin som betalingsmiddel.

– BlackRock-sjefen sa i 2017 at bitcoin var et derivat av hvitvasking og pyramidespill. I fjor høst uttalte han at bitcoin er i ferd med å bli en global og anerkjent aktivaklasse. Jeg tror det vil komme en ny bølge med institusjonelle penger inn i bitcoin i løpet av januar og februar. Som institusjonell investor tar det lengre tid å bygge opp en posisjon, i motsetning til retail, som kan kjøpe med engang, sier han.

Liten korreksjon

På det høyeste søndag ble bitcoin omsatt for 34.800 dollar, før prisen stupte ned til 29.000 dollar og opp igjen til over 31.000 dollar.

– Overrasket korreksjonen deg?



– Nei, det var veldig forventet. Jeg vil heller si at jeg er litt overrasket over hvor lenge den kraftige oppgangen varte. Det ble litt euforisk stemning mot slutten der. Da er det mange uerfarne investorer som tar belånte posisjoner og går long. Da skal det bare et lite tilbakefall før de blir stoppet ut og man får et kraftig fall, sier Arcane Crypto-sjefen.

Ikke konkurrenter

Mens bitcoin passerte forrige all-time high i desember i fjor, handles fortsatt den nest største kryptovalutaen ethereum betydelig under forrige toppnotering på 1.392 dollar. I skrivende stund er ethereum-prisen på 1.046 dollar.

– Er bitcoin og ethereum konkurrenter?



– Det er to veldig forskjellige investeringer, så det blir feil å kalle de konkurrenter. Bitcoin har gått for å være ekstremt konservativt og robust i teknologiplattformen sin. Ethereum har valgt en mye mer fleksibel tilnærming, hvor det gjøres mange større tekniske endringer med mye høyere frekvens. Det gjør valutaen mer ustabil og mindre egnet som inflasjonshedge. Ethereum kan serve smartkontrakter, noe ikke bitcoin kan, sier Bull Jenssen.

(Journalisten eier både bitcoin og ethereum, red.anm.)