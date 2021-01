dette vil påvirke oslo børs

Førhandelen til IG Trading viser et fall på 0,54 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, ser en nedgang på 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1] prosent.

Olje

Det ble ingen avgjørelse i OPEC-møtet mandag. Det gjorde at oljeprisene falt markant etter stengetid på Oslo Børs mandag.

Flertallet av medlemmene var angivelig positive til å opprettholde produksjonskvotene fra januar til februar, men klarte ikke å snu Russland.

Russerne ønsker at oljekartellet skal øke produksjonen med 500.000 fat per dag i februar for å hente inn tapte markedsandeler under pandemien, rapporterer Platts.

To OPEC+-kilder fortalte Reuters at Russland og Kasakhstan i møtet støttet økning i produksjonen mens Irak, Nigeria og De forente arabiske emirater foreslo å holde produksjonen jevn, skriver CNBC.

Brent-oljen står i skrivende stund opp 0,7 prosent til 50,94 dollar. WTI-oljen klatrer 0,4 prosent til 47,51 dollar. Til sammenligning sto brent-oljen i 51,88 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Asia

I Japan synker Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,1 prosent, og CSI 300 er opp 0,9 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,2 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller også 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene endte i rødt på New York-børsen på årets første handelsdag. Tesla og vaksineaksjer trosset fallet, mens markedene spent venter på dagens valg i staten Georgia.

Dow Jones stengte ned 1,25 prosent til 30.223,89 poeng. S&P 500 falt 1,48 prosent til 3,700.65 poeng. Teknologitunge Nasdaq krympet 1,47 prosent til 12.698,45 poeng.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet første handelsdag i 2021 rett opp, men vendte nesen nedover utover dagen. Hovedindeksen endte i 965,95 ned 0,82 prosent, og det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,7 milliarder kroner.

Huddlestock Fintech endte som en av børsens vinnere årets første handelsdag. Aksjen steg 24,8 prosent til 4,99 kroner og har med det mer enn doblet seg på én måned.

Nordic Unmanned tok kraftige klyv mandag og var på det meste opp 19 prosent intradag, men endte opp mer moderate 2,2 prosent til 32,20 kroner. Selskapet meldte før nyttår at selskapet er i slutten av kontraktsforhandlinger med en større europeisk organisasjon om droner til bruk i maritim miljøforskning. Siste uke er aksjen opp 45 prosent.

Røkkes to grønne selskaper, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, begynte også 2021 med negativt fortegn. Aksjene falt henholdsvis 5,7 og 3,8 prosent til 10 og 17,12 kroner.

Dette skjer i dag - tirsdag

Generalforsamlinger

- WSTEP (ekstra) (kl 12.00)

Annet

- Børs: halv dag på Stockholmsbørsen, stenger 13.00

Makro

- Tyskland: detaljhandel november 8.00

- Tyskland: arbeidsledighet desember 9.55

- EMU: M3 pengemengde november 10.00

- USA: Redbook detaljhandel, ukedata 14.55

- USA: ISM-industri desember 16.00