Aksjonærendringer på Oslo Børs viser flere endringer de siste dagene.

Ketil Skorstad har gjennom Tigerstaden solgt seg kraftig ned i Saga Pure . Skorstad har solgt 1,5 millioner aksjer, og har med det over halvert eierskapet i selskapet til 1,25 millioner aksjer og 0,3 prosent av utestående.

Øystein Stray Spetalen har gjennom sitt selskap Tycoon Industrier over halvert eksponeringen sin mot Goodtech . Spetalen har solgt nesten 480.000 aksjer og eier nå like over 255.000 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,9 prosent av utestående aksjer.

Sundt, med Christian Ringnes som styreleder og Else Helene Sundt i spissen, har også solgt seg ned Goodtech. Etter salget på 191.000 aksjer sitter selskapet på 370.000 aksjer, tilsvarende 1,4 prosent av utestående aksjer.

Aksonærendringer Aksje Navn Endring Ny beholdning Prosent Aker Solutions F2 Funds Gått ut av listen - - Carasent Tigerstaden 3.942 1.634.244 3 Cyviz Apollo Asset -1.369 55.631 0,5 Elektroimportøren VJ Invest 1.166 134.271 0,6 Goodtech Tycoon Industrier -479.686 255.603 0,9 Goodtech Sundt -190.931 370.251 1,4 Ice Fish Farm Selaco Gått ut av listen - - Kid Pescara Invest 10.000 500.000 1,2 Pareto Bank OM Holding -5.000 1.120.786 1,6 Saga Pure Tigerstaden -1.500.000 1.250.000 0,3 Saga Pure Uthalden -300.000 1.843.568 0,5 Thin Film Alden -6.012.762 119.000.000 12,1 Thin Film Dukat 3.257.766 41.257.766 4,2 Targovax Sundt -190.250 583.301 0,7 Vistin Pharma Tigerstaden 20.925 493.883 1,1 Zalaris Tigerstaden 5.000 474.803 2,4

Endringene i aksjonærlistene vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Listen viser investorer som er blant de 50 største aksjonærene i selskapene.