To selskaper sikrer ytterligere andel i KMC Properties

EBE Eiendom og Kverva Industrier har sikret 8.843 aksjer i KMC Properties, tilsvarende 0,0037 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene i selskapet, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

I meldingen henvises det til en børsmelding datert 21. desember 2020 om at tilbyderne, EBE og Kverva, ga et tilbud for å erverve alle utstedte og utestående aksjer i KMC.

Etter transaksjonen holder EBE rundt 95,5 millioner aksjer i selskapet, mens Kverva har drøyt 81,4 millioner aksjer. Det tilsvarer 39,69 og 33,79 prosent av de utstedte aksjene respektivt.