Løfter kursmålet på oljeservice-aksje med 67 prosent

Sparebank 1 Markets gjør endringer i de tre aksjene Borr Drilling , Awilco Drilling og Norsk Hydro i ferske analyserapporter tirsdag, melder TDN Direkt.

Den første aksjen meglerhuset justerer på er Borr Drilling der anbefalingen oppgraderes til nøytral og kursmålet på 7,5 kroner opprettholdes. De siste tre månedene er aksjen opp 56,54 prosent til 7,345 kroner.

I romjulen måtte Borr Drilling hente ny egenkapital for tredje gang på ett år. I en børsmelding sendt ut julaften skrev selskapet at planen for å styrke likviditeten med 925 millioner dollar avhenger av at det hentes 40 millioner dollar i frisk kapital – nærmere 350 millioner kroner.

Nedgraderer Hydro, men har ståltro på Awilco

Sparebank 1 Markets setter også fokus på Norsk Hydro i en rapport tirsdag, og nedgraderer anbefalingen på aksjen til nøytral fra tidligere kjøp. Kursmålet holdes uendret på 42 kroner.

De tre siste månedene er aksjen opp 55,60 prosent, til 39,33 kroner, og den har blant annet fått god medfart etter nyheter om fusjonen med Lyse, som nylig gikk i boks.

Den siste aksjen meglerhuset har sett på er Awilco Drilling. Her løfter Sparebank 1-analytikerne kursmålet med 67 prosent, til 5 kroner, fra tidligere 3 kroner. Samtidig opprettholdes en nøytralanbefaling.

Aksjen er opp 60,69 prosent de siste tre månedene, til 4,30 kroner. I romjulen terminerte selskapet sin andre nybyggingskontrakt, og selskapet vil dermed ikke ha noen rigger under bygging.