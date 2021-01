Bitcoin sin reise til over 30.000 dollar har sjokkert mange investorer. JPMorgan mener imidlertid at det er ytterligere profitt å hente på det digitale betalingsmiddelet.

I en rapport publisert på mandag, skriver investeringsbanken at kryptovalutaen kan stige til 146.000 dollar, da det konkurrerer med gull som en «alternativ valuta». Det skriver CNBC. Ifølge rapporten må imidlertid den totale markedsverdien nå tilsvarende nivåer som gull.

«Denne langsiktige oppsiden, basert på en utjevning av markedsverdien til bitcoin og gull for investeringsmuligheter, fordrer at bitcoins volatilitet konverterer til volatiliteten til gull over lengre tid», skriver strategene i JPMorgan.



Kritikere hevder imidlertid at det ikke foreligger iboende verdier ved kryptovalutaen, og at det er bobletendenser ved bitcoin.

Bitcoin steg 1 prosent de siste 24 timene på tirsdag, ifølge CNBC.