Arctic Securities dobler nesten kursmålet på Kahoot

Både DNB Markets og Arctic Securities oppjusterer sine kursmål på Kahoot-aksjen, der Arctic Securities oppjusterer kursmålet fra 85 kroner pr. aksje til 160 kroner aksjen.

Det kommer frem i analyser fra meglerhusene onsdag.

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic viser til markedsoppdateringen fra Kahoot på tirsdag, som viser at selskapet venter en økning i inntektene på omtrent 50 prosent i fjerde kvartal.

Trondsen skriver videre at meglerhuset venter at selskapet vil se en sterk organisk vekst i løpet av de kommende månedene.

120 kroner aksjen

DNB Markets oppjusterer på sin side aksjen til 120 kroner aksjen, opp fra 98 kroner.

«Fra et aksjeperspektiv tror vi at Kahoot vil være på flere investor-radarskjermer i 2021 enn i 2020, og notering på hovedlisten på Oslo Børs i første kvartal burde gjøre selskapet mer investerbart for et bredere publikum», skriver DNB Markets-analytiker Frank Maaø.

Meglerhuset gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Sterk utvikling

Tirsdag morgen kom Kahoot med en oppdatering om resultatene for fjorårets siste kvartal og de viser sterk utvikling for selskapet. De fakturerte inntektene steg til 17,5 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, en økning på 230 prosent fra samme periode i 2019. Fra kvartal til kvartal var den fakturerte omsetningsveksten opp 50 prosent i fjerde kvartal fra tredje kvartal, fremgår det av selskapets børsmelding.

Konsernet leverte også en solid kontantstrøm med rundt 40 prosents konvertering fra fakturerte inntekter, som er det femte kvartalet på rad med positiv kontantstrøm fra driften.

Så langt i år har selskapet steget i overkant av 20 prosent på Oslo Børs, og siden bunnpunktet i mars har aksjen steget 760 prosent.