Hermanruds beste januaraksjer

SpareBank 1-strateg Peter Hermanrud slo børsindeksen med kjøpsporteføljen i 2020, mens salgsporteføljen var milevis foran både børsindeksen og kjøpsrådene. Nå skifter han ganske kraftig ut i porteføljen.

Nye kjøpsanbefalinger fra Hermanrud er Wow, Kid, AqualisBraemar og Lundin Gold. Fra tidligere har han Lundin Energy, Yara, Sparebank 1 Østlandet og Norwegian Finans Holding i porteføljen som nå består av disse åtte aksjene.

Fiasko for salgsportefølje

Hermanrud kaster ut Orkla, ContextVision, Lerøy Seafood og Norsk Hydro fra anbefalingsporteføljen. Bare Orkla viste nedgang i desember, mens ContextVision var opp over 10 prosent i porteføljen, og var Hermanruds beste valg.

Dog var Hermanrud igjen uheldig med å ha Aker BP i salgsporteføljen. Aksjen skjøt opp 10,9 prosent for Hermanrud slik at Hermanruds salgsportefølje endte opp 57,7 prosent for året, mens kjøpsporteføljen bare steg 25,2 prosent. Børsindeksen steg på sin side 4,1 prosent for året sett under ett.

Hermanrud har nå tatt ut Aker BP, Atea og Elkem fra sin gamle salgsportefølje og puttet inn Equinor, Scatec, SAS, Fjordkraft Holding og DNB. Fra tidligere har han XXL og Mowi i porteføljen.

Disse vil han kjøpe

Her er hvorfor Hermanrud anbefaler aksjene:

Lundin: Gjør det normalt bedre enn markedet i første kvartal. Kursmål 270.

Wow: Landbasert aktivitet tar seg opp og vil levere steriliseringsteknologi til tredje største teprodusent i verden. Kursmål 60.

Yara: Oppgang i gassprisene i Kina fører til stramt ureamarked i første kvartal 2021.

Kid: Sterk salgsvekst og høye bruttomarginer.

AqualisBraemar: 13 prosent kursfall siden toppen representerer en attraktiv kjøpsmulighet, og handles til lave multipler.

Lundin Gold: Sterk gullpris drevet av usikkerhet i markedet og lave renter. Prises som gullpris på 1.700, mens gullprisen er 1.945.

SpareBank 1 Østlandet: Sparebanker gir en positiv risk/reward på pris/bok 1,0.

Norsk Finans Holding: Førstevalget blant nisjebankene og handles til P/E på 6,7.

Disse vil han selge

Derfor vil Hermanrud selge disse aksjene:

Equinor: Har steget i forhold til konkurenter og prises historisk høyt.

Scatec: Aksjekursen opp mer enn 100 prosent siden september, og 200 prosent siden januar 2020.

SAS: Lite attraktiv risk/reward med historisk høye EV/salg-multipler.

Fjordkraft: Ekstraordinært høy omsetning i første halvår 2020 og sterk kritikk fra forbrukermyndigheter. Frykter høye multipler og nye reguleringer og konkurrenter.

Mowi: Økt covid-19 gir økte restriksjoner og redusert etterspørsel etter laks.

DNB: Priset til betydelig høyere enn konkurrenter.