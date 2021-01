Han selger vann på flaske – og er rikere enn Warren Buffett

Zhong Shanshan, styreleder i Nongfu Spring Company – et kinesisk selskap som selger flaskevann – tok tirsdag igjen kjendisinvestor Warren Buffett som verdens sjette rikeste mann, ifølge Bloomberg.

Den kinesiske milliardærens formue steg ifølge Bloomberg Billionaires Index med 13,5 milliarder dollar i løpet av dagen til 91,7 milliarder, tilsvarende i overkant av 770 milliarder norske kroner.

Aksjekursen på Nongfu steg med 18 prosent på årets to første dager, som bringer oppgangen siden september til 200 prosent.

Den kraftige oppgangen i flaskevannkonsernets aksjekurs skyldes ifølge Bloomberg blant annet at Kina har vist tegn til at landet er på vei til å hente seg inn igjen fra coronakrisen, samt at analytikere har blitt svært optimistiske til selskapets videre vekst.

Zhong blir ofte kalt for «den ensomme ulven» ettersom han har unngått å involvere seg i forretningsgrupper og politikk, skriver Bloomberg.

I april tok han vaksineselskapet Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise på børs, der selskapet steg mer enn 2.800 prosent.