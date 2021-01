Venter oppgang på Oslo Børs

Førhandelen til IG Trading viser en oppgang på 0,6 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent eller innenfor intervallet [0,4, 0,8].

Olje

OPEC+ kunngjorde i går at medlemmene ville holde produksjonen stort sett jevn, og Saudi-Arabia avslørte senere frivillige kutt på 1 million ekstra fat per dag fra produksjonsnivået i januar i både februar og mars.

Brent-oljen handles i skrivende stund 1,2 prosent opp til 54,74 dollar. WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 51,08 dollar. Brent-oljen ble handlet for 53,78 dollar da børsen stengte i går.

Analytikere i Reuters viser at det er en bred forventning om at brent i gjennomsnitt vil ligge så vidt over 50 dollar per fat i 2021. Det meldte PVM Oil Assocaites onsdag.

Goldman Sachs ser også blodfattig etterspørsel på kort sikt. Men de langsiktige utsiktene for resten av året er lysere.

«Vår egen Brent-prognose ved utgangen av året på 65 dollar per fat er fortsatt godt over markedsforwardene og konsensusforventningene,» skriver banken.

Asia

I Japan klatrer Nikkei 1,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,8 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,2 prosent, og CSI 300 er opp 1 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,4 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi-indeksen 2,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,6 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 1,5 prosent.

Wall Street

Dow Jones steg 1,44 prosent og er med det opp 0,7 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,57 prosent, ned 0,21 prosent siden nyttår. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,61 prosent. Indeksen har dermed falt 1,1 prosent hittil i år.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent før den sluttet på 975,86 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 6,4 milliarder kroner.

Både DNB Markets og Arctic Securities oppjusterer sine kursmål på Kahoot-aksjen. Arctic Securities jekker opp kursmålet fra 85 til 160 kroner mens DNB Markets oppjusterer kursmålet fra 98 til 120 kroner.

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic viser til en markedsoppdateringen fra Kahoot tirsdag hvor ledelsen i selskapet venter en økning i inntektene på omtrent 50 prosent i fjerde kvartal.

Meglerhuset tror selskapet vil se en sterk organisk vekst i løpet av de kommende månedene. Aksjen gikk opp 7,6 prosent og sluttet på rekordhøye 116,20 kroner. Intradag ligger rekorden nå på 122,80 kroner.

Dette skjer i dag – torsdag

BØRSSTATISTIKK

- Finnair: trafikktall desember 8.00

- NAS: trafikktall desember 8.00

MAKROSTATISTIKK

- Kina: valutareserver desember 9.00

- SCB: kjøretøystatistikk desember 9.30

- EMU: KPI foreløpig desember 11.00

- EMU: detaljhandel november 11.00

- EMU: konjunkturbarometer desember 11.00

- Italia: KPI foreløpig desember 11.00

- USA: Challenger varselstatistikk desember 13.30

- USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall 14.30

- USA: handelsbalanse november 14.30

- USA: industriordre november 16.00

- USA: ISM-tjenester desember 16.00

SENTRALBANKER

- FED: Richard Clarida taler 17.00

MAKRO ANNET

- Danske Bank: konjunkturprognose 6.00