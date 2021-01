Kahoot-styret ber om fullmakt til å utstede 67 millioner nye aksjer

KAHOT

Styret i Kahoot kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling 14. januar for å stemme over et forslag om å gi styret fullmakt til å utstede inntil 67 millioner nye aksjer, ifølge en melding fra selskapet torsdag.

«For å gi styret økt fleksibilitet til gjennomføre mulige fusjoner og oppkjøp på en effektiv måte, og også for å gjøre selskapet i stand til å hente ny egenkapital på en fleksibel måte og til å benytte gunstige markedsforhold, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 6.700.000 ved utstedelse av inntil 67.000.000 nye aksjer (tilsvarende ca. 15 % av utestående aksjer)», heter det i innkallelsen.

For at styrefullmakten skal kunne benyttes til å utstede nye aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og egenkapitalinnhentinger, foreslås det ifølge innkallelsen at styret gis mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer ved benyttelse av fullmakten.

Det foreslås at denne fullmakten varer frem til den tidligste av ordinær generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.