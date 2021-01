I midten av desember lanserte sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets sine såkalte nyttårsraketter, altså aksjer som ville kunne få en god start på det nye året.

Denne gang traff sjefstrategen usedvanlig godt, og nyttårsrakettene har i snitt gitt en avkastning på nærmere 26 prosent.

«Det får holde. Ta gevinst», skriver Hermanrud i en oppdatering.

4 av 10 aksjer steg over 30 prosent mens ingen av aksjene i porteføljen hadde en negativ avkastning.

Peter Hermanruds nyttårsraketter Aksje Avkastning Saga Pure: 87,6 prosent Kahoot: 46,2 prosent Aker Carbon Capture: 36,5 prosent Kongsberg Automotive: 30,9 prosent Crayon: 20,7 prosent Magseis Fairfield: 17,5 prosent Vaccibody: 6,7 prosent NRC Group: 5,1 prosent Magnora: 2,8 prosent Carasent: 1,9 prosent Porteføljens avkastning: 25,6 prosent OSEBX: 3,6 prosent

Nå trekker sjefstrategen frem seks aksjer for 2021. Felles for dem er at de er verdiaksjer. Ifølge Hermanrud er de billige i forhold til inntjening, samtidig som de har en høy direkteavkastning:

Yara : Lønnsomt selskap med sterk balanse.

Kid : Superlønnsomt selskap som fortsatt er lavt priset.

Norwegian Finans Holding : Stopper veksten vil de gi årlig direkteavkastning på 13 prosent. Men tror på videre vekst i Europa.

Sparebank 1 Midt-Norge: Veldrevet bank, høyt utbytte, moderat risiko.

Cadeler : Installasjonsfartøyer for offshore vindmøller. Eneste grønne selskap som ser billig ut.

Lerøy Seafood Group : Lakseaksjene har slitt i 2020 – stopp i restaurantsalg i Europa pga Covid-19. Men i 2020 åpner restaurantene igjen. I mellomtiden har folk lært å lage laks hjemme.