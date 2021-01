– Dette treet vokser ikke inn i himmelen. Nå har vi hatt 25 år med god avkastning. Men det kommer en periode hvor vi må vente lavere avkastning, sier han til NTB.

Han vil ikke spå noe om hvor stort oljefondet vil bli framover. Hvordan koronasituasjonen vil påvirke børsene, vil han heller ikke gå inn i spekulasjoner om. Men at avkastningstallene vi har sett de siste 25 årene, vil fortsette, det kan vi ikke forvente.

– Det er ikke sånn ting fungerer.

Under NHOs årskonferanse torsdag påpekte Tangen at oljefondet har stått for 25 prosent av statsbudsjettet under koronakrisen. Det utgjør i snitt 7.000 kroner per nordmann per måned i kriseperioden.

Men Tangen vil ikke blande seg inn i hvordan regjeringen og Stortinget velger å bruke pengene.

– Jeg har ikke noen advarsel til politikerne, sier Tangen til NTB.

– Det er bare viktig at alle er oppmerksomme på at ting ikke fortsetter å gå opp for alltid.

(©NTB)