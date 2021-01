– Det er full forvirring

Hold pusten, snart kommer EUs taksonomi, som er et klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer. Regelverket går ut på at en virksomhet må gi et vesentlig bidrag til minst ett av seks klimamål (se faktaboks).

I tillegg stilles det krav om at virksomheten ikke skal gjøre skade på noen av de andre områdene.

– Posisjoneringen inn mot grønne aksjer vil fortsette og EUs taksonomi er veldig spennende. Da får man fasit på hva som er grønt og ikke. Nå er det full forvirring om hvilke selskaper som kommer inn under taksonomien, sier Robert Næss i Nordea til økonominyhetene torsdag ettermiddag.

EUs klimamål Bremse global oppvarming (overholde klimamålene i Parisavtalen) Klimatilpasning Bærekraftig bruk og vern av vann og marine ressurser Overgang til sirkulær økonomi Forhindre og kontrollere forurensing Vern og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Vil påvirke markedet

Investeringsdirektøren har brukt mye tid på å lese undersøkelser fra Bloomberg og en rekke konsulentselskaper – og tilnærmet alle konklusjonene er forskjellige.

– Det som kan skje er at trauste eiendom- og forsikringsselskaper kan være 100 prosent kompatibel med EUs taksonomi, mens det som blir sett på som en grønn aksje faller utenfor, sier Næss.

Standarden trer i kraft fra 1. januar 2022, hvilket betyr at markedsaktørene har snaut tolv måneder på å sette seg inn i regelverket.

– De neste månedene vil bli veldig spennende og vi vil få bevegelser i aksjekursene basert på det. Vi og veldig mange andre jobber nå med å prøve å finne ut hvilke selskaper som kommer godt ut av EUs taksonomi, og hvilke som vil få problemer, sier Næss.

Usikker på sjømat

Ifølge ham trodde alle at vannkraft ville komme godt ut av standarden, mens nå viser det seg å være usikkert.

– Det blir veldig spennende å se hvordan sjømat blir klassifisert. Enten kan det være 100 prosent eller null kompatibilitet. Bransjen mener nok den er grønn, men mye tyder kanskje på at vanlig fiskeoppdrett kommer dårlig ut, mens landbasert kommer godt ut av standarden, sier investeringsdirektøren.