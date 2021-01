Bitcoin passerte 40.000 dollar

Bitcoin la bak seg et bra år i 2020, men festen ser ikke ut til å være ferdig enda, for torsdag kveld var Bitcoin opp 12,1 prosent til 40.183,4 dollar. Det tilsvarer en markedsverdi på over 1 billion dollar og ny toppnotering

Like etterpå falt den tilbake og er nå opp 9,1 prosent til 39.099 dollar. I løpet av de syv første dagene i 2021 har Bitcoin-prisen hoppet 38,7 prosent, mens den er opp 260,2 prosent de siste tre månedene.

Mandag la JP Morgan frem en rapport der investeringsbanken skriver at kryptovalutaen kan stige til 146.000 dollar, da det konkurrerer med gull som en «alternativ valuta». Ifølge rapporten må imidlertid den totale markedsverdien nå tilsvarende nivåer som gull.

«Denne langsiktige oppsiden, basert på en utjevning av markedsverdien til bitcoin og gull for investeringsmuligheter, fordrer at bitcoins volatilitet konverterer til volatiliteten til gull over lengre tid», skrev strategene i JPMorgan.