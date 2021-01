– Fjoråret var ekstremt spesielt. Det begynte egentlig ganske bra, men så kom coronaviruset og det ble helt stille. En godt timet børsnotering av videokonferanseselskapet Pexip var vendepunktet. Der høstet vi mange verdifulle erfaringer og så det var mulig å gjennomføre digitale roadshows med nettopp videokonferanse, sier Pareto Securities' Investment Banking-sjef Tormod Høiby.

Etter det begynte snøballen å rulle og i andre halvår var det et rush av børsnoteringer på Euronext Growth. Til sammen 59 børsnykommere fant veien til Oslo Børs sine markedsplasser i 2020.

Høy aktivitet i kapitalmarkedet er gull verdt for Svein Støles pengemaskin Pareto Securities, som i fjor kunne notere seg et rekordår.

Meglerhuset var med i 100 egenkapitaltransaksjoner og hentet til sammen 36 milliarder kroner på global basis i 2020. Hele 19 av meglerhusets egenkapitaltransaksjoner var børsnoteringer.



– Vi er strålende fornøyd med fjoråret og gjorde i gjennomsnitt to transaksjoner hver uke. Ser man isolert på andre halvår var tilsvarende tall tre, og i de mest hektiske ukene i fjerde kvartal var den nesten en transaksjon hver dag, sier ECM-sjef Marianne Musæus Vazquez, som holder til på London-kontoret.

Mest teknologi

Til sammenligning var antall egenkapitaltransaksjoner 56 i 2019, 70 i 2018, og henholdsvis 75, 70 og 47 i årene før det.

Ser man på fordelingen ble 80 prosent av alle egenkapitaltransaksjonene gjennomført på norsk eller svensk børs – likt fordelt. Resten ble gjort på internasjonale børser eller i gråmarkedet.

I omtrent halvparten av alle transaksjonene var Pareto Securities den eneste tilretteleggeren.

Den største kapitalinnhentingen meglerhuset gjorde alene var børsnoteringen av det Liechtenstein-baserte medtechselskapet Implantica på Stockholmsbørsen, hvor det ble hentet 1,3 milliarder svenske kroner

– Vi valgte bevisst å styrke vår satsing på egenkapitaltransaksjoner i fjor, med større team både i Oslo og Stockholm. Det viste seg å være et sjakktrekk, sier Musæus Vazquez.

Fra gammelt av ble Pareto Securities sett på som et olje- og offshore-tungt meglerhus. I fjor sto teknologi for 30 prosent av egenkapitaltransaksjonene, etterfulgt av helse, energitransformasjon og finans.

Raskere prosess

Før coronapandemien kom til verden var det en tidkrevende prosess å gjennomføre roadshows i forbindelse med en børsnotering. Nå kan meglerhusene rekke å gjennomføre investormøter i Madrid, Zürich og Stockholm før lunsj, og New York etterpå.

– Det gir oss mulighet til å treffe kunder som vi ellers ikke ville nådd frem til. Før dro man gjerne til New York og noen byer til. Med digitale roadshows kan man dekke hele USA løpende og det gjør at antall investorer som kan investere i Norden har gått kraftig opp. Det bedrer likviditeten og gir riktigere investorer til de ulike aksjene, sier meglersjef Arild Hille.

Han er overrasket over at såpass mange internasjonale investorer har tegnet seg i de mindre transaksjonene, noe som ikke var tilfellet tidligere.

– Digitale roadshows og Euronext Growth er nok to medvirkende årsaker. Sistnevnte gir investorene tilgang på en likvid aksje, hvilket gir bedre placing power, sier han.

Pareto Securities har kontorer i Frankfurt og Zürich med nærmere 40 ansatte. I tillegg til i Norden, har meglerhuset tilholdssted i London, New York, Singapore, Houston og Perth.

– Jeg tror det er viktig å ha mange meglere, slik at man når ut til investorer i hele verden og bedrer kundegrunnlaget. Med digitalisering har tidslinjen blitt mer effektiv og det er en medvirkende årsak til at vi greide å gjennomføre 100 transaksjoner i fjor, sier Hille.

Jeg tror det er viktig å ha mange meglere Arild Hille, meglersjef

Tosifret mandater

Året 2021 har startet knallsterk og hovedindeksen passerte fredag 1.000 poeng. Pareto Securities venter et fortsatt høyt aktivitetsnivå i inneværende år. Ifølge Høiby har meglerhuset et tosifret antall noteringsmandater uten at han vil konkretisere ytterligere.

– I hvilke sektorer vil det være høyest aktivitet?

– Jeg tror de samme trendene fra andre halvår i fjor vil fortsette, med høy aktivitet innen teknologi, helse og fornybart. Vi får nok et bredere kapitalmarked i år, spesielt i andre halvår, siden coronapandemien traff de tradisjonelle industriene hardt. Sykliske sektorer vil på ingen måte dominere i år, men vi vil se flere transaksjoner i det spacet, sier han, og fortsetter:

Vi får nok et bredere kapitalmarked i år Tormod Høiby, Investment Banking-sjef

– Det blir også et veldig høyt aktivitetsnivå innenfor våre andre kjerneprodukter med obligasjoner og prosjektfinansiering.

Taus om bonus

2020-regnskapet til Pareto Securities er følgelig ikke sluttført enda, men det ligger trolig an til rekordgode resultater. I 2019 omsatte meglerhuset for over 1,1 milliard kroner og satt igjen med en bunnlinje på 237 millioner kroner.

– Fjoråret byr vel på en bra bonus til de ansatte?



– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, sier Investment Banking-sjefen.

Høiby er imidlertid mer villig til å snakke om hvor mange flinke ingeniører det er i Norge og Sverige – som er billig ingeniørkompetanse sett med internasjonale briller.

– På grunn av den enorme satsingen vi har hatt på olje og kraft har disse ingeniørene fått lov til å pushe grenser. Det sitter enormt mange smarte folk der ute som har startet opp selskaper innenfor sine nisjer. Jeg er veldig optimistisk med tanke på Norges fremtid når jeg ser hvilket høygir det går i, sier han og fortsetter:

– Det legger internasjonale investorer merke til og det er helt enestående at så mye kapital kommer til et lite land som Norge.