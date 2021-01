Oppgang i vente på Oslo Børs etter torsdagens trippelrekord

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,63 prosent på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent. Stigende oljepris, grønn børsutvikling i Asia og ny trippelrekord for de ledende indeksene i USA torsdag bidrar positivt.

Olje

Oljeprisen holder seg i positivt territorium og brent-oljen er opp 0,33 prosent til 54,70 dollar. WTI-oljen er opp 0,63 prosent til 51,15 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 54,42 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag. Senere tirsdag kveld bikket prisen 54,48 dollar fatet, det høyeste nivået på 11 måneder.

«Oljemarkedet er ventet å ha større oppsidepotensiale mot februar enn tidligere etter Saudi Arabias noe overraskende har gått med på produksjonskutt», skriver Kazuhiko Saito, sjefanalytiker for råvarer i Fujitomi Co., i et notat.

Tidligere denne uka kunngjorde verdens største eksportør av olje at det vil kutte produksjonen med ytterligere en millioner fat pr. dag i februar og mars.

Asia

Asiatiske børser utvikler seg blandet fredag, i kjølvannet av et nytt rekordrush på Wall Street.

I Tokyo stiger Nikkei 2,36 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,57 prosent. I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite henholdsvis 0,66 og 0,42 prosent.

Hang Seng i Hongkong avanserer 1,20 prosent, mens Sydney-børsen stiger 0,7 prosent.

Derimot er det Kospi-indeksen i Sør-Korea som viser vei med over 4,27 prosents oppgang fredag.

Wall Street

Av spesifikke hendelser i det amerikanske markedet rettes investorenes øyne mot det som omtales som månedens viktigste tall, arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls). Den legges frem rundt 14.30 norsk tid fredag.

Konsensus peker mot at 71.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember, noe som i så fall vil være ned fra 245.000 måneden før.

Det var full fest og trippelrekord på Wall Street torsdag, og alle de tre toneangivende indeksene steg til ny rekord.

Dow Jones steg 0,69 prosent til 31.041,1 og er med det opp 1,42 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,48 prosent til 3.803,8, opp 1,27 prosent siden nyttår. Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 2,56 prosent til 13.067,5. Indeksen har dermed steget 1,4 prosent hittil i år.

Oppgangen kom etter at kongressen og visepresidenten formelt godkjente Joe Biden som vinner av presidentvalget. Avtroppende Donald Trump lover en fredelig maktovertakelse og har endelig erkjent nederlag fredag morgen norsk tid.

Positive trygdetall bidro også til oppgangen. Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 787.000 i forrige uke (pr. 2. januar), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.Konsensus pekte mot 800.000 førstegangssøkere.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser her hjemme er det verdt å merke seg at det er ekstraordinære generalforsamlinger i HydrogenPro og Borr Drilling, og at Zenith Energy holder en investorpresentasjon.

På makronivå er de viktigste hendelsene fredag fremleggelsen av tall for industriproduksjon og omsetning i industrien i november.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,57 prosent til 991,22 torsdag, og toppet dermed onsdagens sluttrekord med god margin. På gårsdagens høyeste var indeksen oppe i 991,47, som da er ny all-time high intradag.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7.254 millioner kroner.

Vinnerlisten ble toppet av Next Biometrics , etter en oppgang på 24,6 prosent til 3,55 kroner.

Det var også god fart i de grønne aksjene etter at Biden har varslet store miljøinvesteringer i USA. Nel steg 10,2 prosent til 32,82 kroner på gårsdagens klart høyeste volum. Scatec Solar og REC Silicon REC endte opp henholdsvis 5,2 prosent til 388 kroner og 10,9 prosent til 18,07 kroner. Begge var inne blant dagens ni mest omsatte.

Verre gikk det for Saga Pure , som falt 12,8 prosent til 4,22 kroner etter at Ketil Skorstad har solgt seg kraftig ned denne uken. Ingen aksjer falt mer.

Dette skjer i dag - fredag

Makro, Norge (SSB)

Banker og kredittforetak, november 2020

Renter i banker og kredittforetak, november 2020

Industriomsetning, november 2020

Industriproduksjon, november 2020

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Tyskland: handels- og driftsbalanse, november (08.00)

Tyskland: industriproduksjon, november (08.00)

Frankrike: industriproduksjon, november (08.45)

Sverige: industriordre, november (09.30)

Sverige: produksjonsverdiindeks, november (09.30)

Sverige: forbrukerkonsum, november (09.30)

Eurosonen: arbeidsledighet, november (11.00)

Canada: sysselsetting, desember (14.30)

USA: sysselsetting (arbeidsmarkedsrapporten), desember (14.30)

USA: grossistlager foreløpig, november (16.00)