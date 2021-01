Anders Myrvold er hockeystjernen som var den første nordmannen som signerte kontrakt i verdens beste ishockeyserie, NHL. På 2000-tallet var det imidlertid ikke hockeyprestasjonene som prydet overskriftene, men kokainskandaler, vold og avrusing.

«Etter hockeykarrieren min var det et tomrom. Jeg var rådløs. Så kom jeg i kontakt med Jan Haudemann-Andersen», sa Anders Myrvold i et langt intervju med Finansavisen i 2019.

Da hadde han først startet å trene Haudemann før han hadde bygget opp treningsbusinessen Camp Myrvold der han var trener for en rekke finansfolk.

– Sette kronene i aksjer

Men Myrvold hadde fått smaken på mer enn å være personlig trener.

– Planen har vært enkel - å jobbe knallhardt som PT, og sette kronene i aksjemarkedet, sier Anders Myrvold nå til Finansavisen.

FINANSTRENER: Tidligere ishockeyspiller Anders Myrvold driver Camp Myrvold. Her holder han en treningsøkt hos SEB. Foto: Eivind Yggeseth

Ifølge skatteregistre står han nå oppført med aksjer i Haudemann-selskapene Vaccibody og Techstep for henholdsvis 7,2 og 1,1 millioner kroner. I tillegg står han med Atlantic Sapphire-aksjer for 1,6 millioner.

– Jeg har vært risikovillig. Så det er veldig kult det som skjer nå, sier Myrvold.

Da snakker han om Kahoots kraftige kursoppgang.

– Et eventyr

Men det er i Kahoot Myrvold har tjent de store pengene. Ferske aksjonærlister viser at Myrvold har 120.000 Kahoot-aksjer privat, til en børsverdi på 14,2 millioner kroner.

Men Myrvold har ikke bare aksjer privat. Han har også en portefølje i treningsbusinessen, Camp Myrvold. Der ligger det 60.000 Kahoot-aksjer til en verdi av 7,1 millioner. I tillegg viser skattelister at selskapet har Vaccibody-aksjer til nærmere 15 millioner, litt aksjer i Andfjord Salmon og noen få aksjer i Idex.

Samlet har Myrvold Kahoot-aksjer for 21,3 millioner privat og gjennom selskapet, men legger man til Vaccibody-aksjer for over 20 millioner samt øvrig portefølje nærmer han seg 45 millioner kroner.

– Det har vært, og er fortsatt, et eventyr. Jeg har vært med i Kahoot'n siden 2018, sier Anders Myrvold.

Kahoot steg gjennom 2018 fra 3 til 9 kroner før aksjen gjennom 2019 lå på 7-8 kroner frem til september. Da tok aksjen helt av og bykset til over 20 kroner ved inngangen til 2020.

Haudemann på 10 milliarder

Største eier både i Kahoot, Vaccibody og Techstep er Jan Haudemann-Andersen gjennom investeringsselskapene Datum, Datum Invest, Vekst og Datum Opportunity. Bare Haudemanns Kahoot-aksjer er verdt mer enn 6 milliarder kroner.

Haudemanns Vaccibody-aksjer er verdt 2,7 milliarder kroner, mens Techstep kun beløper seg til drøye 160 millioner. I tillegg kommer Ayfie og Arribatec Solutions. Haudemann har også likvider samt noe gjeld, men finansformuen utgjør nå rundt 10 milliarder pluss privateiendommer.