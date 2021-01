Meglergigant styrer mot kjempeoverskudd

Skipsmeglergiganten Clarksons varsler fredag at det underliggende resultatet for 2020 ligger an til å havne mellom 42 og 45 millioner pund, eller inntil 515 millioner kroner.

Ifølge selskapet er det bedre enn konsensus.

Som følge av usikkerhet knyttet til makroøkonomien, vil styret vurdere verdien av goodwill og et eventuelt behov for nedskrivninger i forkant av at årsresultatet presenteres 8. mars.

Da Finansavisen omtalte de overraskende gode tallene for første halvår i fjor, var det skipsmeglervirksomheten som hadde gjort det spesielt sterkt.

Ved 12-tiden fredag var Clarksons-aksjen opp 3,3 prosent til det høyste nivået på 11 måneder.