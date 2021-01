Dagens 9 aksjetips

Elkem hadde en fabelaktig november i aksjemarkedet der aksjen løftet seg fra 20 og opp mot 30 kroner. Etter en måned i dvale har først ABG oppgradert aksjen ved å øke kursmålet fra 30 til 32 kroner, men enda mer sprut er det over analysen fra SEB-analytiker Truls Engene.

SEB-analytikeren er nå ute med en analyse der han har hevet anbefalingen fra 31 til 36.

J.P. Morgan har samtidig kuttet sin salgsanbefaling på Storebrand. Den amerikanske invsteringsbanken anbefaler nå Hold med uendret kursmål etter at aksjen har endret seg fra rett over 60 til nærmere 70 kroner. Den er ikke helt logisk.

Yara har vært en favoritt blant flere meglerhus, men nå har Arctic valgt å kutte sin anbefaling fra Kjøp til Hold etter at kursen har skutt opp fra 360 til over 380. Det er mer logikk over det selv om Arctic har kursmål på 400 kroner.

DNB starter dekning av Salmon Evolution med kursmål på 10 kroner. Det bidro til å heve aksjekursen kraftig fra 6,80 til 7,60 fredag slik at aksjen er blant børsens vinnere.