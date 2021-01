– Bitcoin kan være boblen over alle bobler

Bitcoin-prisen har doblet seg på mindre enn en måned til over 40.000 dollar. I skrivende stund koster én bitcoin 41.094 dollar, ifølge Coindesk.

Mange kryptoelskere mener økningen kan forsvares og andre forsøker å finne metoder for å verdsette det «digitale gullet».

Nå ser imidlertid Bank of America mørke skyer i horisonten. (gjør de egentlig det?)

– Bitcoin ser ut som boblen over alle bobler, mener Michael Hartnett, sjefstrateg i Bank of America Securitites.

Ekstrem økning

Hartnett peker på en nylig rapport som viser at bitcoins økning siste to år langt overstiger andre ressurser som har steget raskt de siste tiårene.

Michael Hartnett, Bank of America Foto: LinkedIn

Gullprisene økte med hele 400 prosent på slutten av 70-tallet. Aksjene i Japan klatret markant på 80-tallet, på 90-tallet var det thai-aksjer sin tur og husprisene skjøt i været på 2000-tallet. Samtlige økte med tresifrede tall, før de krasjet.

Nå nylig har kinesiske aksjer, biotech-aksjer og FAANG-aksjene klatret enormt på børs.

Og nå har vi bitcoin som siden starten av 2019 har klatret hele 1.000 prosent.

Dollaruro

Hartnett forutsier ikke at prisen på bitcoin vil stupe, men han understreker at fråtsingen i kryptovaluta er nok et eksempel på «stadig økende spekulerende investering».

Det er også flere som hopper på bearish-toget nå som dollaren har styrket seg i verdi. Det var et av hovedargumentene for kryptobullene å hedge seg mot en fallende dollar.

– Bitcoin-jegerne beskytter seg ikke mot en nedsmelting i dollar. De betaler helt enkelt dobbelt så mye for en «ressurs» som de gjorde ved Thanksgiving, sier Mike O'Rourke, sjefstrateg i JonesTrading.