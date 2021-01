– Det vil bite dem i baken

Tidligere Goldman Sachs-topp Lloyd Blankfein går til frontalangrep mot finanstoppene på Wall Street for at de ikke tidligere gikk mot president Donald Trump.

Presidentens opptreden har gått til Wall Streets vinning, men samtidig har han vist at han forherliger voldelig oppførsel. Det seneste eksempelet skjedde tidligere i uken da Kongressen ble inntatt av Trump-tilhengere.

Fem mennesker døde som følge av handlingene.

Mange av investorene på Wall Street støtter ikke Trump, men de var villige til å se forbi presidentens egenskaper i bytte mot skattekutt og svakere regulering, hvilket har bidratt til å kjøre aksjemarkedet rett opp det siste året.

– Hvis du er villig til å overse dårlige egenskaper fordi de gjør gode ting for deg, vil det bite deg i baken, sier Blankfein til Bloomberg.

– Trump gjorde gode ting, men samtidig viste han forferdelige personlige egenskaper.

– Dårlig etikk

Blankfein sammenligner Trump med ledere som vender det blinde øyet til dårlig oppførsel blant rainmakers, til tross for at de har dårlig påvirkning på sine kolleger eller går rundt regler.

– Det er fristende å beholde en megler som er veldig lønnsom. Men hvis du ignorerer en vanskelig person bare fordi han gir deg god inntjening, vil det ende dårlig. Det er det som har skjedd med vår president, sier Blankfein.

Han understreker imidlertid at finanstopper ikke kan rope hver gang de er uenige med presidenten. Men Kongress-hendelsen denne uken viser at Trump fikk gå for langt.

– Vi visste alle om presidentens egenskaper, skandalene, og alle menneskene som tok til orde. Han var en TV-stjerne og en tabloid-favoritt, sier Blankfein.

– Han har dårlig etikk, men fordi han senket skattene og reduserte reguleringen fikk han bred støtte.