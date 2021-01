Starter opp nordisk eiendomsfond

Lave renter og høy etterspørsel etter alternativ avkastning gjør at Storebrand Asset Management starter opp et nytt nordisk eiendomsfond med fokus på bærekraftige investeringer.

– Vi har en lang og god track record overfor våre institusjonelle investorer. Vårt norske eiendomsfond har nå en tiårig historikk med over 7,5 prosent årlig avkastning uten gearing. I Sverige har vi et fond med tilsvarende historikk, så da er det naturlig å ekspandere med et nordisk fond overfor våre institusjonelle kunder, sier Truls Nergaard, leder for nordiske eiendomsinvesteringer i Storebrand Asset Management.

– Hvilken avkastning forespeiler dere investorene?



– Vi sikter oss inn mot en internrente (IRR) på mellom 6 og 7 prosent, og vi skal ha 40 til 50 prosent belåning i fondet. Med et så lavt rentenivå som vi har nå, synes vi det er attraktivt, sier han.

Milliardfond

Ifølge Nergaard er ambisjonen å hente rundt 250 millioner euro, tilsvarende nesten 2,6 milliarder kroner. På toppen kommer gjeld, hvilket gir et fond i størrelsesorden opp mot 5 milliarder kroner.

– Porteføljen er diversifisert på de nordiske landene, men vi har en moderat overvekt mot hjemmemarkedene Sverige og Norge hvor eiendommer med god beliggenhet og stabile kontantstrømmer er i fokus. For å sikre solid vekst, mener vi at diversifisering er nøkkelen, sier han.

Storebrand Asset Management satser knallhardt på bærekraft, og har en ifølge dem selv en god bærekraftsrating hos GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).