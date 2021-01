Nedgang i vente på Oslo Børs - oljeprisen trekker ned

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,43 prosent fra start på Oslo Børs. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.

Olje

Prisen for brent-oljen er mandag morgen ned 2,04 prosent til 55,10 dollar fatet. WTI-oljen er ned 1,80 prosent til 51,66 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,36 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Oljeprisen går dermed noe tilbake etter forrige ukes oppgang. Ifølge Platts skyldes tilbakegangen at dollaren har styrket seg, men at sentimentet fortsatt er positivt. Stephen Innes, global markedsstrateg i Axi, peker også på oppblomstring av nye smittetilfeller i Asia og usikkerhet fra Fed til at flere investorer har valgt å sikre gevinst.

Asia

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,08 prosent, og CSI 300 er ned 0,99 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,086 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 0,12 prosent, og snur ned etter pangstarten forrige uke da indeksen steg nærmere 10 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,90 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,17 prosent.

Markedene i Japan er stengt mandag.

Wall Street

Det ble en bra avslutning for de tre toneangivende indeksene på Wall Street forrige uke, som alle stengte opp.

Den brede S&P-500 steg 0,55 prosent til 3.824,68, Dow Jones stengte opp 0,18 prosent til 31.097,97 og teknologitunge Nasdaq steg 1,03 prosent til 13.201,97.

Tesla-rallyet fortsatte og aksjen steg hele 7,84 prosent til ny all-time high fredag. Torsdag overtok også Elon Musk tronen som verdens rikeste, som følge av kursoppgangen for elbil-giganten.

På makrofronten er det ventet at USAs påtroppende president Joe Biden torsdag vil legge frem en økonomisk plan, som vil være på «billioner av dollar». Det sa Biden fredag ettermiddag, ifølge Reuters, melder TDN Direkt.

Biden sa at pakken blant annet vil omfatte støtte for arbeidsledige og husleie.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser mandag har TGS kommet med en kvartalsoppdatering, Kid skal komme med en kvartalsoppdatering og Hexagon skal holde kapitalmarkedsdag.

På makrofronten tikker det inn tall for KPI for desember.

Fredag ble en merkedag for Oslo Børs og hovedindeksen som for første gang stengte over 1.000 poeng. Hele 22 aksjer endte til ny toppnotering.

Det var spesielt god fart i hydrogenselskapene. HydrogenPro spratt opp etter å ha meldt om hydrogensamarbeid med spanske Repsol. Nok et hydrogenselskap, Everfuel , klatret markant fredag. I romjulen ble det klart at selskapet kjøpte opp et dansk hydrogenselskap.

Godt gikk det også for Nel , som steg videre med 5,33 prosent på desidert høyest volum fredag.

Dette skjer i dag - mandag

Børs:

- TGS: kvartalsoppdatering

- KID: kvartalsoppdatering

Kapitalmarkedsdag:

- HEX 13.00-16.00

Makro:

- Norge: KPI desember 8.00

- Kina: KPI desember 2.30

- Kina: PPI desember 2.30

- Danmark: KPI desember 8.00

- Tyskland: VDMA maskinorder november 10.00