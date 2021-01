Bitcoin stuper ned 14 prosent: – Det er ingen grunn til å tro at de institusjonelle aktørene selger seg ut

Etter et fantastisk rally for kryptovaluta gjennom vinteren, der bitcoin steg over 40.000 dollar i forrige uke, faller de digitale valutaenhetene som en stein mandag.

I løpet av natten og morgentimene mandag er bitcoin ned over 14 prosent til omtrent 33.000 dollar per «mynt». Ethereum er på sin side ned over 17 prosent, og litecoin nesten 20 prosent.

Ifølge Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto skyldes nedgangen en sunn korreksjon.

– Svaret er så enkelt at ettersom det ikke har skjedd en spesiell hendelse, er dette resultatet av den kraftige oppgangen som har vært, og når oppgangen har gått så fort er det helt naturlig å se en korreksjon, sier Jenssen.

Siden fredag har bitcoin falt med 18 prosent. Nedgangen kommer etter at kryptovalutaen har mer enn doblet seg i løpet av desember. Det som har skilt oppgangen fra den forrige oppgangen i 2017, før prisen kollapset, er at større aktører og institusjonelle investorer har kjøpt seg inn i markedet med et langsiktig perspektiv.

– Markedet er fremdeles institusjonelt drevet, og investorene har ikke fått en negativ nyhet, men en rabatt, sier kryptoeksperten.

– Det er ingen grunn til å tro at de institusjonelle aktørene selger seg ut, de har ikke investert for å gjøre en trade fra 20.000 til 40.000 dollar. Det er veldig tydelig at større investorer er med for det langsiktige målet på mer enn 400.000 dollar, men man kommer ikke dit uten korreksjoner.

Ni større korreksjoner i 2017

Ifølge Bull Jenssen må man kunne forvente fall på opptil 40 prosent uten å måtte avskrive bullmarkedet, og da spesielt ikke når fallet ikke skyldes en spesifikk nyhet.

– Det betyr ikke at vi vil falle 40 prosent, men at det ikke ville være alarmerende, sier han.

Han viser til at mange glemmer at det skjedde flere korreksjoner i 2017, ettersom den totale oppgangen ble så stor, og trekker frem at det skjedde ni korreksjoner med et fall på mellom 20 og 40 prosent.

Siden søndag har bitcoin mistet mer enn 144 milliarder dollar i markedsverdi, ifølge tall fra Coinmarketcap.

