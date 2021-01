Meglerhus høyner kursmålet på hydrogenrakett med 65 prosent

SEB høyner kursmålet på Nel-aksjen til 33 kroner, fra tidligere 20 kroner, og gjentar en nøytral-anbefaling, ifølge en fersk analyse, melder TDN Direkt mandag.

«Mens man kan argumentere for at multiplene er mindre aggressive en sammenlignbare selskaper, mener vi for mye fremtidig inntjening allerede er diskontert. En utfordrende verdsettelse», skriver meglerhuset i analysen.

Kursmålet jekkes opp i forkant av Nels kapitalmarkedsdag 21. januar. SEB venter et hint om ytterligere ekspansjon i slutten av januar, men ingen spesifikk guiding eller annonsering av høyere kapasitet.

SEB kalkulerer at dagens verdsettelse diskonterer en normalisert omsetning fra nesten 4.500 megawatt kapasitet. Det er ni ganger høyere enn det Nel har annonsert pr. i dag, og anses som strukket. Forutsetningen som ligger til grunn for beregningen er en margin på driftsresultatet på 10 prosent og dagens elektrolysepriser, ifølge TDN Direkt.

Søndag meldte selskapet at styret har godkjent 20 mw elektrolysekontrakten med Everfuel, som ble meldt 30. desember.

Nel-aksjen har fått en solid start på året og er opp 19,37 prosent så langt i 2021 til 34,57 kroner.