Berenberg oppjusterer DNB til 180 kroner aksjen

Berenberg høyner kursmålet på DNB til 180 kroner aksjen fra tidligere 150 kroner, melder meglerhuset i en oppdatering fredag ifølge TDN Direkt.

Basert på finanstilsynets begrensninger i utbytte skriver Berenberg at DNB kan betale ut 25 prosent av kumulativt overskudd for 2019 og 2020 frem til 30. september 2021, for deretter å betale opp mot 100 prosent av inntjening i 2020 i løpet av fjerde kvartal etter at utbyttebegrensningene blir opphevet.

«I teorien krever ikke dette noen godkjennelse fra tilsynet gitt at utbetalingene holder seg under 100 prosent av inntjeningen i 2020, og vil sannsynligvis gi en sektorledende kalender-år-yield på 10,6 prosent», skriver Berengberg ifølge TDN.