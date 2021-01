Fredly-aksje spås kraftig ned

Analytikerne i meglerhusene har fått kraftig fart på regnearkene sine etter nyttår, og har pepret ut analyser på en lang rekke børsnoterte selskaper.

Cleaves-analytiker Joachim Hannisdahl har stukket hodet frem med krystallklar salgsanbefaling på Arne Fredlys tankselskap Hunter. Hannisdahl har kuttet kursmålet til 3 kroner fra 3,50. Fredag løftet Hunter-kursen seg fra 3,53 til 3,70.

KUTTET FREDLY-AKSJE: Analytiker Joachim Hannisdahl i Cleaves Securities mener Hunter skal i 3 kroner. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

Hannisdahl har forøvrig også gått ut med salgsanbefaling på Frontline, men det er det samme som han har anbefalt tidligere.

Carnegie er ute med ny analyse på Agilyx etter å ha spådd aksjen opp til 45 kroner tidligere. Nå spås aksjen til 75 av Mikkel Nyholt-Smedseng til tross for at han har kuttet i 2025-estimatene, men hevet 2030-estimatene for selskapet.

Flere meglerhus har hevet kursmålene på DNB den senere tiden, men UBS går mot strømmen ved å endre fra Hold til Salg. Kursmålet er satt til bare 137 kroner mot børskursen på 166. Samtidig har både Berenberg og Societe Generale gjentatt sine kjøpsanbefalinger. Førstnevnte har hevet kursmålet fra 150 til 180, mens sistnevnte har hevet fra 160 til 186.

Exane BNP har hevet sin anbefaling på Schibsted fra Hold til Kjøp med kursmål 445. Meglerhuset har forøvrig også gått ut med kjøpsanbefaling på Adevinta, hvilket er uendret fra tidligere.

Sent fredag kom Pareto med kjøpsanbefaling på Gjensidige - endret fra Hold. Kursmålet på 215 kroner er uendret.