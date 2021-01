Beste og dårligste norske hedgefond i 2020

2020 ble et fantastisk år for de syv ansatte i CARN Capital. Hedgefondet CARN Latitude leverte en avkastning på 39,66 prosent, og ble beste norske hedgefond i 2020.

Til sammenligning var avkastningen blant nordiske (aksjebaserte) hedgefond i snitt på 15,1 prosent i 2020, ifølge HedgeNordic.

– Jeg tror vi kan si oss fornøyd med at vi håndterte risikoen godt da coronakrisen nådde markedene. Vi økte short-andelen tidlig og kjøpte mye aksjer da markedet bunnet ut, sier daglig leder og forvalter Christer Bjørndal i CARN Capital.

Selger Kahoot og Zaptec

Bjørndal og de seks andre i teamet holder til Apotekergata i Oslo. De investerer i nordiske aksjer, der de viktigste norske bidragsyterne i 2020 var Borregaard, Schibsted, Kahoot og Zaptec. Alle disse steg betydelig, og spesielt Kahoot.

Men nylig har de bærekraft-fokuserte forvalterne solgt seg betydelig ned i både elbilladerselskapet Zaptec, og spill- og læringsplattformen Kahoot.

– Når det gjelder et selskap som Zaptec, er det ingen tvil om at de har produkter markedet ønsker mer av, og at ledelsen har levert ekstremt bra. Men aksjen har gått veldig mye på kort tid. Verdsettelsen klarer vi dessverre ikke lenger å rettferdiggjøre.

Samme konklusjon har CARN-forvalterne landet på i Kahoot:

– Selskapet leverer veldig godt og de er glimrende posisjonert. Men verdsettelsen er svært høy, så vi har solgt oss gradvis ned for å redusere risikoen i porteføljen, sier Bjørndal.

Ifølge ham begynte CARN-teamet å selge Kahoot-aksjer mens den fortsatt var under 100 kroner, men også nå nylig, slik at snittkursen trolig ligger rundt 100 kroner.

CARN Capital har opplevd en sterk vekst i forvaltningskapitalen det seneste året. Nå har de rundt 750 millioner kroner i hedgefondet og rundt 250 millioner kroner i det nye «long only»-fondet (vanlig aksjefond) som ble opprettet i november. Veksten skyldes både netto tegning, samt avkastning.

Stjerneforvaltere falt fra himmelen

Like flink har ikke DNBs stjerneforvalter Anders Tandberg-Johansen vært med fondet DNB TMT Absolute Return. Etter å ha tapt 13,65 prosent av kundenes penger i 2020, kommer det helt på bunn blant de norske hedgefondene. Også i 2019 tapte de penger for kundene.

TMT-teamet er de samme som forvalter aksjefondet DNB Teknologi, og som har gitt sine kunder fantastisk avkastning over tid. Men i 2020 har også aksjefondet bommet på markedene.

Det mest kjente norske hedgefondet, Sissener Canopus, forvaltet av Jan Petter Sissener, fikk en avkastning på 16,04 prosent i 2020. Sissener fikk en fin høst etter en elendig vår.

Det var imidlertid et dansk hedgefond som stakk av med seieren, målt i absolutt avkastning, i 2020. Hedgefondet til St.Petri Capital toppet listen med en avkastning på hele 98,29 prosent.

Veddet på børsfall - tapte

Frem til sommeren hadde CARN-fondet konkurranse fra et annet norsk hedgefond om å bli beste norske hedgefond i 2020. Hedgefondet til Polar Asset Management ble født midt i coronakrakket og toppet HedgeNordics liste i mai.

Men i løpet av sommeren gjorde Polar-forvalterne et stort veddemål på børsfall. Børsene fortsatte imidlertid å stige, og shortposisjonen ødela den gode avkastningen. Senere på høsten bestemte forvalterne seg for å oppløse fondet og starte på nytt.