Advarer: – Vær forberedt på å miste alle pengene dine

Britenes svar på Finanstilsynet – Financial Conduct Authority (FCA) – går nå ut med en pressemelding og advarer sterkt mot å investere i kryptovaluta.

«Å investere i kryptovaluta innebærer veldig høy risiko. Hvis du investerer i slike produkter må du være forberedt på å miste all pengene sine», skriver FCA i pressemeldingen.

Finansorganet understreker at man som ved all annen høyrisiko og spekulative investeringer, må forsikre seg om å forstå det underliggende av hva man investerer i.

Bitcoin er den heteste kryptovalutaen på markedet og har økt markant den siste tiden. Siden samme tid i fjor har bitcoinprisen økt med hele 765 prosent. Siden fredag i forrige uke har imidlertid prisen på kryptovalutaen falt hele 26 prosent.

Bank of America mener bitcoin kan være boblen over alle bobler , mens en investeringssjef mener det blir mindre risikabelt jo høyere prisen går.

Ethereum er et annet alternativ for kryptoinvestorer. Denne valutaen har også falt 29 prosent siste 24 timer, men har klatret over 690 prosent siden bunnen i 2020 i mai.

FCA påpeker også at man i de aller fleste tilfeller ikke vil ha noe støtte fra offentlige myndigheter dersom noe går galt, og lister opp flere punkter som gjør investering i kryptovaluta til en risikofylt affære: