Teemu Alaviitala slutter i stillingen som finansdirektør i Fredriksen-kontrollerte Axactor med umiddelbar virkning.

Alaviitala har vært i stillingen siden april 2020, og kom da fra stillingen som finansdirektør for Nordea Norge.

«Jeg er glad for å informere om at Kyrre Svae, nåværende sjef for strategi og IR, har akseptert å fungere som midlertidig finansdirektør», sier Johnny Tsolis, administrerende direktør i Axactor.