Oppgang i vente på Oslo Børs - oljeprisen bidrar positivt

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,20 prosent på Oslo Børs. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,94 prosent til 56,10 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,11 prosent til 52,74 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 55,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Goldman Sachs skriver i en fersk analyse at det ser brent-oljen i 65 dollar pr. fat innen sommeren, drevet av kutt fra Saudi Arabia og et politisk stemningsskifte i USA. Investeringsbanken har tidligere spådd oljeprisen i 65 dollar ved årsskiftet, ifølge Reuters.

Coronaviruset og smitteoppblomstring må uansett ta skylden for en stor del av usikkerheten i markedet, og på verdensbasis har smittetilfellene nå passert 90 millioner.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,23 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,30 prosent, og CSI 300 er opp 1,84 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,80 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 1,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,27 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,34 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges NFIB SMB-indeksen (Small Business Economics Trends) for desember frem, samt JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) ledige stillinger for november.

Wall Street åpnet uken med nedgang og alle de tre toneangivende indeksene falt mandag.

Dow Jones gikk tilbake 0,29 prosent til 31.008,7, og er med det opp 1,3 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,66 prosent til 3.799,6, opp 1,2 prosent siden nyttår. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,25 prosent til 13.036,4. Indeksen har dermed steget 1,2 prosent hittil i år.

«Aksjemarkedet har steget til nye rekordhøyder etter at flere vaksiner er klar til bruk, og utsikter til en betydelig mer stimulerende økonomisk politikk i USA. Med flertall i begge kammer i Kongressen kan Biden levere på valgløfter», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 Gruppen.

Joe Biden har også rykket ut og lovet «flere billioner dollar» i ny økonomisk stimuli og det er ventet at han fort vil rykke ut og legge frem en omfattende økonomisk plan så fort han tar over embetet 20. januar.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger SAS frem trafikktallene for desember, og på makrofronten kommer det BNP-tall for november. PGS skal også legge frem en kvartalsoppdatering.

Det ble en rød dag for hovedindeksen på ukens første handelsdag og Oslo Børs falt 1,02 prosent, til 990,91 poeng. Totalt ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,5 milliarder kroner.

Flere hydrogenaksjer gikk tilbake etter forrige ukes elleville oppgang. HydrogenPro svekket seg 9,26 prosent, Everfuel gikk ned 7,87 prosent og Hexagon Purus endte ned 8,83 prosent.

Også Nel falt med 5,55 prosent, i tillegg til Spetalens Saga Pure med en nedgang på 8,81 prosent.

Bedre gikk det for BerGenBio etter at en ekspertkomite anbefalte fortsette av en fase-2 klinisk studie. XXL steg med 4,29 etter at det har ansatt Stine Trygg-Hauger som ny adm. direktør.

Dette skjer i dag - tirsdag

Regnskapsrapporter:

Oslo Børs:

- PGS (kvartalsoppdatering)

Børsstatistikk:

- SASNO: trafikktall for desember 11.00

Makro:

- Norge: BNP november 8.00

- USA: NFIB SMB-indeks desember 12.00

- USA: JOLTS ledige stillinger november 16.00

Annet:

- ENDUR 10.00