Investorlegenden Mark Mobius håper på åpne USA-kraner

Mark Mobius startet verdens første vekstmarkedsfond hos Franklin Templeton i 1987. Det vokste fra 100 millioner dollar under forvaltning til 50 milliarder dollar på 25 år.

– I 1987 kunne vi investere i seks land. Nå kan vi investere i 70 land, sier Dubai-baserte Mobius, som i august i år fyller 85 år.

I 2018 startet Mobius sitt eget investeringsselskap, Mobius Capital Partners, som jobber for blant annet bedre selskapsstyring i fremvoksende markeder. Tirsdag holdt han innlegg under Skagen Fondenes digitale nyttårskonferanse.

Åpner kranene

«En Trump-seier vil definitivt gi aksjemarkedet medvind. Trumps mål er å få folk tilbake i arbeid, redusere arbeidsledigheten og generelt pumpe opp økonomien», sa Mobius til Financial News i august.

På den annen side mente Mobius at en seier for Joe Biden og hans politiske partner Kamala Harris ville være «katastrofalt».

– Snakket du spesifikt om aksjemarkedet i USA?

– Jeg trodde at med Trump-seier ville han bruke så mye penger som mulig. I den forstand var han på linje med med demokratene ønsket å gjøre, sier Mobius.

Nå som demokratene har kontroll over begge kamre øker muligheten for å bruke penger dramatisk Mark Mobius

– Jeg trodde ikke at demokratene med Biden-seier ville ha kontroll over Senatet. Jeg ventet at med Biden som president ville Senatet fortsatt bli styrt av republikanerne. Nå som demokratene har kontroll over begge kamre øker muligheten for å bruke penger dramatisk. Jeg tror han vil legge ut på et omfattende program for bruk av penger.

Det er bra for fremvoksende markeder, mener Mobius.

Mange demokratiske ledere støtter den såkalte Modern Monetary Theory.

– Hvis du har lest boken «The Deficit Myth», vil du se at de tror at myndighetene kan bruke penger uten noen begrensninger. Hvis den troen får feste, kan forbruket virkelig gå opp.

Mobius er mer opptatt av den positive effekten på vekst enn av faren for inflasjon. Han ga nylig ut boken «The Inflation Myth and the Wonderful World of Deflation».

– Målingen av inflasjon er svært mangelfull. Den fanger ikke opp hva som skjer i samfunnet, mener Mobius.

– Den vidunderlige verden av deflasjon skyldes utviklingen i teknologi, som fører til lavere og lavere priser. Lønninger og inntekter rundt omkring i verden stiger mer enn prisene.

Dollarfallet

– Vekstmarkedene fikk et comeback mot slutten av 2020. Hvis det er begynnelsen på en lengre trend, hvor viktig er det at dollaren faller?



– Det er en viktig faktor, fastslår Mobius.

– Mange valutaer i fremvoksende markeder har appresiert betydelig mot den amerikanske dollaren. Valutakursfall er som du vet noe av det folk er mest redd for i vekstmarkedene. Jeg tror ikke den frykten er berettiget – en svak valuta er ofte gunstig for selskapene, men det er uansett en kritisk faktor.

Dollaren har falt fra over 10 norske kroner i fjor vår via 9,50 kroner i begynnelsen av november til rundt 8,50 kroner nå.

Politisk risiko også i USA

– Basert på multipler og inntjening kan selskaper i vekstmarkeder se ut som gode investeringer. Har dårlig selskapsstyring, politisk risiko eller teknologibølgen holdt dem tilbake de seneste årene?



– Det er ingen tvil om at folk til en viss grad frykter fremvoksende markeder fordi de tror det mer korrupsjon, mer politisk ustabilitet etc. etc. En av fordelene med marsjen i Washington er at den viser at politisk risiko kan oppstå overalt. Jeg tror folk begynner å få et mer balansert syn, og at fremvoksende markedet begynner å se bedre ut sammenlignet med andre. La meg si det på den måten.

Det er grunn til en forsiktig optimisme nå, sa han under Skagen-konferansen.

– Det er ganske enkelt fordi jeg venter en kraftig oppsving, og ikke bare i vekstmarkedene, takket være fremskrittene som er gjort i kampen mot Covid-19, sier Mobius.



IMF spår en vekst i vekstmarkedene på 6 prosent, mot 4 prosent i gjennomsnitt i de industrialiserte landene.

– Og forbruket i middelklassen er større i vekstmarkedene, sier Mobius.

Liker best India

Teknologisektorens andel av vekstmarkedene har steget fra 19 til 41 prosent siden 2010, mens for eksempel materialsektorens andel har falt fra 18 til 6 prosent.

Mobius setter India aller øverst listen over vekstmarkeder som gir gode investeringsmuligheter, sa han under Skagen-konferansen.

– De er nå i ferd med å gjennomføre store endringer og reformer, sier han.

– Men jeg må advare folk: Ikke velg land. Velg selskaper, enten det er i Asia, Afrika, Midtøsten, Latin-Amerika eller Europa.