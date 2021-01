Etter et massivt rally i kryptovaluta, og spesielt i bitcoin, raste kursen på mandag og verdier for over 200 milliarder dollar ble barbert vekk. Bitcoin falt over 12 prosent, mens den nest største valutaen, ethereum, dundret ned 23 prosent.

Bitcoin-prisen toppet seg på fredag, med en kurs over 41.000 dollar, og flere eksperter har den siste tiden rykket ut og advart mot et krakk som i 2017. Blant de kritiske røstene er den amerikanske milliardæren Mark Cuban, som sammenligner dagens kryptomarked med foranledningen til dot-com-boblen i år 2000.

INTERNETT: Mark Cuban sammenligner kryptohandelen med internett-boblen. Foto: Skjermdump: Twitter

«Når man ser på den nåværende kryptohandelen er det helt likt som internett-boblen», twitret Cuban mandag ettermiddag.

«Som under dot-com-boblen prøver «ekspertene» å forsvare prisingen uansett», følger han opp med.

Gambling

Cuban har tidligere investert i selskaper som har bygd opp businessen rundt kryptovaluta, men har jevnlig vært ute og omtalt det å investere i bitcoin som gambling.

«Hvis du er ordentlig eventyrlysten kan du ta 10 prosent av sparepengene dine og investere i bitcoin eller ethereum. Men da må du være forberedt på å tape alt», uttalte Cuban i 2017 til Vanity Fair.

Dallas Mavericks-eieren har vært ivrig på Twitter om bitcoin før, og blant annet skrevet at han tror «mange formuer vil bli skapt og tapt» og at «det er 99 prosents sjanse for at du taper alt». I et intervju med Forbes i desember uttalte han at «bitcoin er mer en religion enn en løsning på et problem. Verken bitcoin eller en annen kryptovaluta kan erstatte valuta utstedt av ulike myndigheter».