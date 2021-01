Får Danske rett blir Hagen 5 milliarder rikere

Skal Orkla-kursen opp fra 85 til 106 kroner? Det tror Danske Bank-analytiker Erik Sand. Han har skrevet en ny analyse på Orkla der han har oppjustert kursmålet fra 94 til 106 kroner. Tidligere hadde han en holdanbefaling på aksjen, men nå har han oppgradert til kjøp.

Det er aksjer som trades mer hver dag enn Orkla, men for hovedaksjonær Stein Erik Hagen vil Sands spådommer være svært interessante. Med 250 millioner Orkla-aksjer vil han øke formuen med 5 milliarder hvis kursen går dit Sand ønsker.

Euforien rundt nye børsnoteringer og markedsføringen av Aksel Lund Svindal som kjendisaksjonær har ikke vært nok til å sette fart i kursutviklingen i Skitude Holding. Nå gjør Pareto-analytikerne Kristoffer Hagevik og Fridtjof Semb Fredricsson et forsøk på å overbevise aksjemarkedet. De starter dekningen av Skitude med en analyse som sier Kjøp med kursmål på 11 kroner - opp nesten 60 prosent. Det må imidlertid bemerkes at Pareto var tilrettelegger for Skitude sammen med Arctic Securities.

Hans Erik Jacobsen i Nordea har tatt ned anbefalingene på Yara fra Kjøp til Hold etter kursoppgangen i aksjen.

Flere analytikere har vært ute med positive analyse i sjømatnæringen. Blant dem er Knut-Ivar Bakken, også han i Danske. Han har endret fra Hold til Kjøp for Salmar uten å endre kursmålet.

Kjetil Lye i Handelsbanken har justert sine kursmål på sjømataksjene, men står fast på alle kjøpsanbefalingene av både Salmar, Mowi, Lerøy, Grieg Seafood og Bakkafrost.

Knut Erik Løvstad i Kepler har hevet kursmålet i Kongsberg Gruppen fra 180 til 200, og står fast på kjøpsanbefalingen. Det samme gjelder DNB-analytiker Håkon Astrup når det gjelder Storebrand. Han spår aksjen i 80, mens Nils Christian Øyen i SpareBank 1 er mer nøktern med kursmål 68 kroner og holdanbefaling.