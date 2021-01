Glem pandemien. Dette er hva Nassim Taleb vil kalle «Black Swans»

Risikoekspert Nassim Taleb skrev boken «The Black Swan» i 2007, om store effekter av uventede hendelser.

Tirsdag deltok han under Skagen Fondenes nyttårskonferanse.

– De lager filmer om pandemier. Hvordan kan det ha vært en overraskende hendelse, spør han Finansavisen.

– Det italienske språket startet med «Dekameronen», som handler om en pandemi. Det gir absolutt ingen mening å kalle pandemien for en Black Swan. Effekten på det økonomiske systemet av pandemien var større enn man hadde trodd, ganske enkelt fordi det var mer følsomt for den type hendelser.

– Hvilke har vært de største Black Swan-hendelsene de siste par årene?



– For meg var internett en Black Swan, uventet og med store konsekvenser. 11. september var en annen. Det faktum at verden i stedet for å bevege seg mot mer sekularisering har vendt seg mer mot religion i de islamske landene er en fullstendig Black Swan, sier Taleb.

– Vi har en mental forståelse av hva som kan skje, men så skjønner vi ikke nok av verden. Det i bunn og grunn hva Black Swan er. Vi har ikke nok informasjon til å forstå prosessen. Så jeg vil si at for meg at den største sorte svanen fremveksten av islamsk fundamentalisme, når vi ser på ringvirkningene i Europa og andre steder. Den kan dø ut – det ville vært et hyggelig og uventet utfall.

Den finansielle reaksjonen

GØYAL BOK OM SVARTEDAUDEN: «Dekameronen» (1353) av Giovanni Boccaccio. Foto: Jone Frafjord

– Ser du på pandemien som den fortsatt største risikoen over de neste par årene?

– Den finansielle reaksjonen på pandemien er et svært stort problem. Selve pandemien... Du har for mange temperamentsfulle vitenskapsmenn som skjønner halve problemet og tror de skjønner hele. Du løser problemet med masker og litt fornuft, sier Taleb.

– Hvilket land er du i?

– Norge.



– Norge har greid seg ok. Men se på Sverige, det tok dem et helt år å skjønne at de kunne bruke masker.

– «Dekameronen» er en svært morsom bok. Var 2020 like morsomt?

– Jeg vil si nesten!