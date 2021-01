Goldman Sachs er bull på to europeiske indekser

Goldman Sachs-økonomer spår nå en BNP-nedgang på 0,1 prosent i hele euroområdet i første kvartal av 2021, og en større nedgang på 1,5 prosent i Storbritannia, ifølge CNBC. Meglerhuset begrunner nedgangen med smitteøkningen i Storbritannia, samt de nye endringene i internasjonale handele som følge av Brexit.

Globalt forventer meglerhuset BNP-vekst på rundt 6,5 prosent i samme periode, som er høyere enn konsensus.

Til tross for de negative økonomiske utsiktene for Storbritannia, tror aksjestrateg Sharon Bell at selskaper i FTSE 100-indeksen, med sin betydelige internasjonale eksponering, vil dra nytte av den globale veksten. I tillegg mener Bell at FTSE 100-indeksen på London-børsen har blitt en «verdiorientert aksje», etter å ha underprestert i flere år.

– FTSE 100 er relativt billig i forhold til for eksempel S&P 500, og til og med i forhold til de europeiske markedene, sier Bell til CNBC.

Tror på tyske aksjer

Goldman anbefaler også Tysklands DAX-indeks, av tilsvarende grunner.

– DAX er også ganske billig i forhold til resten av Europa. Ikke så billig som FTSE 100 i Storbritannia er, men DAX har også en beskjeden rabatt i forhold til resten av Europa, sier Bell.

– Det er en funksjon av disse to tingene: vi tenker på dem som værende verdiindekser, og vi tenker også på dem som veldig rettet mot global økonomisk vekst.