– Markedsbevegelsene har vært helt etter læreboka i det siste

Alle de tre toneangivende indeksene stengte opp på Wall Street tirsdag, og de oljerelaterte aksjene, i tillegg til de mindre aksjene, dro lasset. De største selskapene, inkludert tek-gigantene, hang nok en gang etter. Blant annet falt Apple, Amazon og Facebook.

Langt bedre gikk det for ConocoPhilips, ExxonMobil og Occidental Petroleum som steg henholdsvis 4,5, 2,2 og 12,65 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, har bitt seg merke oppgangen til oljeselskapene.

«Investorenes appetitt for oljeaksjer har økt de siste ukene, i takt med stigende oljepriser og vekstutsikter», skriver Berntsen i onsdagens morgenkommentar.

Oljeprisen skøt fart forrige uke og har fortsatt oppgangen denne uken. Onsdag morgen er brent-oljen opp 0,63 prosent til 57,08 dollar fatet.

Etter læreboka

I Asia var utviklingen relativt lik den i USA tirsdag, som vil si at oljeaksjene ledet an. Nordnet-analytikeren peker på at de økte vekstutsiktene medfører høyere renter, noe som relativt sett, er negativt for vekstaksjer.

«Markedsbevegelsene i det siste vært helt etter «læreboka». Uroligheten knyttet til Trumps avgang ser for øvrig ikke ut til å påvirke markedene nevneverdig», påpeker Berntsen.

Det skal også nevnes at svakere dollarkurs har bidratt til deler av oppgangen i oljeprisen, som har ført til høyere vekstutsikter. Dollaren står nå på mer «normale» nivåer i forhold til den norske kronen, i alle fall basert på snittet de siste fem årene.