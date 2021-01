Nordea Markets gjenopptar dekning av Axactor med kjøpsanbefaling

Nordea Markets gjenopptar dekning av Axactor med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 17 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt onsdag og viser til en analyse fra meglerhuset.

Nordea peker ifølge TDN på at Axactor er i en posisjon hvor de kan dra fordeler av det de mener er et kommende bull-marked innen NPL (misligholdte og tapsutsatte lån), og trekker frem et potensiale for solid avkastning til aksjonærer over flere år.

«Vi venter at selskapet vil spille NPL-syklusen ganske aggressivt», skriver meglerhuset.