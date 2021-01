– Aksjen ser attraktiv ut

I dagens aksjerapport tar DNB Markets for seg Norwegian Finans Holding og forventningene meglerhuset har til kvartalstallene som legges frem 17. februar.

«Vi venter vi at EPS (resultat pr. aksje) for kvartalet på 2,70 kroner vil løfte samlet EPS for året til 10,29 kroner. Selv om vi estimerer en lavere EPS på 9,39 kroner for 2021, betyr det at selskapet verdsettes på P/E 8,3x basert på estimatet for inneværende år. Vi mener det ser attraktivt ut og har en kjøpsanbefaling med kursmål 90 kroner», heter det.

Sammenslåing

I forrige uke ble det kjent at Finanstilsynet har godkjent Norwegian Finans Holdings og Bank Norwegians søknad om sammenslåing av de to selskapene og ny selskapsstruktur.

Sammenslåingen vil gjøre Bank Norwegian til morselskap.

Målet er å sluttføre sammenslåingen i løpet av første halvår i år, med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2021.

Norwegian Finans Holding stiger 0,7 prosent til 75,50 kroner på Oslo Børs onsdag morgen. DNB Markets ser dermed en oppside i aksjen på 19-20 prosent fra dagens nivåer.