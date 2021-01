DNB Markets oppjusterer Sats-aksjen til 23 kroner fra 18, og gjentar sin hold-anbefaling, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset venter et svakt fjerdekvartalsresultat som følge av smittevernsrestriksjoner. Selv om meglerhuset anser aksjen som et godt innhentingscase i en normalisert verden gjentas en hold-anbefaling ettersom verdsettelsen virker fair med tanke på den negative inntjeningstrenden og et høyt gjeldsnivå, fremgår det ifølge TDN.

På meglerhusets estimater handler Sats-aksjen til en selskapsverdi (EV) mot ebitda på 12 ganger, noe som er en premium mot nordiske detaljhandelsselskaper, men på linje med andre sammenlignbare treningsselskaper.