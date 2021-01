Forvaltet fjorårets beste aksjefond – styrer unna elbilprodusentene

– Det er moro at man ser at bærekraft og avkastning går hånd i hånd, og at man ikke må velge enten eller, sier Patric Lindqvist, forvalter i Handelsbanken Bærekraftig Energi.

Av aksjefondene som selges i Norge var det grønne aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig Energi fjorårets beste, med en avkastning på over 120 prosent.

– I løpet av de siste fem årene har fondet prestert veldig bra, med en årlig avkastning på rundt 29 prosent, sier Lindqvist.

Investerer ikke i elbilprodusenter

Fondet har investert mest i amerikanske selskaper (35 prosent), men har også betydelige andeler i Kina (19 prosent) og Norge (8 prosent). Lindqvist har ekstra oppmerksomhet på Kina.

– I årene fremover tror jeg Kina kommer til å være et svært viktig marked å følge med på, der skjer det mye nå, sier han og fortsetter:

– Et område som har vært en sterk bidragsyter for grønne investeringer, er elbiler. Reguleringene og lovene som trådte i kraft i fjor kommer til å bli strammere i tiden fremover. Dette er også en trend som man også blir å se i større grad fra USA.

Med et mål om å være karbonnøytral innen 2060 har det dukket opp en rekke grønne oppstartselskaper i Kina. For eksempel elbilprodusenten NIO, hvis aksje er opp over 1.500 prosent det siste året. Lindqvist sier derimot at han ikke investerer direkte i elbilprodusenter, men heller i selskaper som opererer innenfor verdikjeden.

– Jeg investerer ikke i Tesla eller noen av de andre elbil-oppstartsselskapene, det er svært stor usikkerhet og vanskelig å se hvem som vil overleve. Jeg investerer derimot lengre bak i verdikjeden, som for eksempel i ladningsinfrastruktur for elektroniske kjøretøy.

– Var bare et spørsmål om tid

Desember-statistikken fra nettmegleren Nordnet viste at tre av de ti mest kjøpte fondene blant Nordnet-kundene, var grønne fond.

Lindqvist mener det er vanskelig å peke på en enkel årsak for at den økte interessen rundt grønne selskaper kom først i fjor, men han mener at det bare var et spørsmål om tid før grønne selskaper tok av.

– Det handler om en suksessiv utvikling. I slutten av 2019 var det flere av de større kapitalforvalterne i markedet som begynte å rette søkelyset mot bærekraftige investeringer, sier Lindqvist.

– Før eller senere måtte grønne selskaper begynne å vokse for å nå klimamålene som er satt. I bunn og grunn var det bare et spørsmål om tid. Fremover tror jeg grønne selskaper vil være blant selskapene med sterkest vekst i verden, avslutter forvalteren.